Сразу предупреждаем. Кто боится малейших намеков на спойлеры, не читайте этот текст о фильме "Звездные войны. Скайуокер. Восход". А кто смел и отважен - читайте.

Палпатин - жив и легитимен. Уцелев после вероломного предательства Дарта Вейдера в шестом эпизоде, он спрятался на укромной мрачной планете и, пока все ерундой страдали, собирал новую армию, всех прежних сильнее. Там его находит Кайло Рен и получает от императора задание избавиться от своей подруги-джедайки.

Повстанцы тоже хотят найти, где прячется Палпатин. У них для этого есть "загадочный" шпион в Первом Ордене и джедайка Рей, заметно к настоящему моменту в джедайских колдунствах прокачавшаяся. Ну и да, все идет, естественно, к грандиозной решающей битве маленьких партизанских истребителей (и десантной конницы!) с огромными имперскими кораблями геометрически правильных форм.

Маршрут, по которому персонажи движутся к финалу, извилист и ухабист. Поворотов разной степени неожиданности - тьма. Включая очередной типа "Люк, я твой отец". И вы либо их примете, либо категорически не захотите их принимать.

Суть в том, что наш мир без "Звездных войн" представить уже невозможно, настолько глубоко они въелись в культуру. Далекая-далекая галактика нам ближе и понятнее, чем Млечный путь, а ее историю многие знают лучше, чем историю собственной страны. С той поры, когда Джордж Лукас впервые показал нам уничтожение Альдераана, она неуклонно расширялась, прирастая все новыми событиями, планетами, героями и злодеями, и зажила самостоятельной независимой жизнью.

Возможно, не следовало изначально затевать трилогию как продолжение законченной классической. Эта стратегия была заведомо проигрышной главным образом потому, что никакой стратегии - то есть четкого понимания, как все должно развиваться и к чему в итоге прийти, - не было. А даже если бы стратегия и была, то она все равно бы развалилась как минимум по вышеозвученной причине. Тем не менее новая трилогия и не могла быть иной, так как для компании Disney коммерческие риски - самый внушительный жупел, и никто не выделил бы сотни миллионов долларов на фильмы без уже хорошо всем знакомых лиц.

Следовательно, во всем виноват Disney. В том, что Финн как был не пришей кобыле хвост, так и непонятно, зачем он нужен. В том, что По Дамерон - всего лишь скучноватая эманация Хана Соло. В том, что заключительная глава опять повторяет избитые ходы - куда ж без проникновения в логово противника с целью вызволить товарища из плена? Вините Disney, проклятый капитализм, обстоятельства. А тех людей, которые непосредственно трудились над фильмами, винить не в чем. Они такие же верные фанаты "Звездных войн" и честно старались как лучше.

И с себя не снимайте вины. Вам пытаются угодить, а вы зажрались (да-да, зажрались-зажрались), и все вам не так, и все не по-вашему. Вам хочется, чтобы "Звездные войны" были точно такими, какими они вам полюбились в детстве, чтобы мурашки бежали от сладкой ностальгии и чтобы одновременно в них было то, чего вы еще не видели, но не слишком много, ведь тогда это уже будут не "Звездные войны".

"Скайуокер. Восход" вряд ли примирит консервативных поклонников с прогрессивно настроенными и умеренными. Хотя в нем есть, казалось бы, все для удовлетворения спроса и первых, и вторых, и третьих. "Тысячелетний сокол" лихо шныряет там, где узенько, генералы армии тьмы никак не усвоят, что не стоит дерзить сердитому мужику в черном шлеме, Чубакка ревет, звезды бабахают - все знаковые хиты в наборе. Тогда как осевая, несущая конструкция трилогии, спроектированная не без погрешностей, кто бы там что ни ворчал, с достоинством выдерживает нагрузки и далеко не очевидными путями доставляет к дверям катарсиса. Речь, если кто вдруг не понял, об отношениях Кайло Рена и Рей, претерпевающих уйму внезапных метаморфоз.

Ругать "Скайуокер. Восход" легко, поводов к тому предостаточно. Но помните: гнев ведет на темную сторону Силы. "Звездные войны" - как секс. Даже если вам не очень понравилось, это все равно удовольствие (при условии, что никто вас насильно не заставлял смотреть "Звездные войны"). Далее аналогию экстраполировать не будем, поскольку иначе она потеряет всякий смысл - с аналогиями всегда так.

"Звездные войны" у нас одни, и они такие, какие есть. Потом, года через три, будут другие, но все равно такие же. Попрощайтесь со Скайуокерами, отриньте предрассудки, откройте сердца, выкажите им благодарность. Они того заслуживают, и вы это знаете.