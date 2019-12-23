В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий подарок

Эксперты Роскачества дали советы по выбору сладких новогодних подарков.

Покупать их рекомендуется в крупных торговых сетях и специализированных магазинах - в них, как правило, продаются подарки, собранные на производстве, поэтому у конфет и шоколада примерно одинаковый срок годности.

На этикетке подарка должно быть указано название фасовщика продукции и его юридический адрес, срок годности набора и дата его фасовки, его содержание, состав и пищевая ценность сладостей, возрастные ограничения по их употреблению.

Лучше всего выбирать подарок, куда входят конфеты и шоколад с минимумом консервантов, пищевых добавок, гомогенизированных жиров и масел. В их составе не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, ароматизаторов, идентичных натуральным, гидрогенизированных масел и жиров, а также натурального кофе. Все эти ингредиенты запрещены к применению в кондитерской продукции для детей. А вот натуральные ароматизаторы и красители допускаются.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.