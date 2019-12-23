В России будет создан реестр государственных долгостроев

В России 71,3 тысячи недостроев, которые были профинансированы за счет бюджета. Такие данные представила Счетная палата РФ. Среди них - школы, университетские кампусы, поликлиники, больницы, спортивные комплексы и стадионы, а также дороги, теплотрассы, объекты коммунальной инфраструктуры. Наибольшая доля проблемных объектов в общем количестве строек - в Башкортостане (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%).

Лидерами по доле вложений в проблемные объекты в общем объеме вложений в строительство признаны Ямало-Ненецкий автономный округ (84,1%), Амурская (78,5%) и Волгоградская (68,5%) области. К незавершенным объектам относится, к примеру, Омский метрополитен, строительство которого идет с 2008 года. Фактические затраты составили почти 9 млрд рублей, сейчас есть решение о консервации объекта, на финансирование этих работ требуется дополнительно почти 2 млрд рублей.

При этом, как рассказал вице-премьер Виталий Мутко, строительство примерно 20 тысяч этих объектов и не начиналось - было лишь принято решение о необходимости их возведения, выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Однако местные власти боятся списывать даже объекты, которые явно никогда не будут начаты (например, из-за уже устаревшей документации), поскольку деньги из бюджета были выделены. Хотя в перечне есть стройки, просроченные уже на 10 и даже 20 лет. В то же время в число недостроев входят и те объекты, строительство которых пока идет в плановом порядке.

По словам Мутко, нужно уточнить в законодательстве понятие "объект незавершенного строительства", упростить процедуру списания потраченных на разработку документации средств. Планируется также создать реестр недостроенных объектов с подробной информацией по каждой стройке, наподобие того, который уже существует по объектам жилищного строительства. "Мы сейчас работаем над обновлением нашей "дорожной карты", план действий - в ближайшее время будет задача по снижению количества незавершенки. Во-первых, нам надо будет посчитать, сколько у нас таких зданий, сооружений и объектов, поскольку федеральное казначейство дает 71 тысячу объектов, Росстат дает на 10 тысяч больше", - сказал Мутко. Он добавил, что необходимо создать единую платформу, которая будет отображать реальную картину таких проблемных объектов.

В жилищном строительстве проблемным считается объект с задержкой в полгода. "Мы видим каждый дом, который начали строить. Прописали критерии, что такое "проблемный дом". Если свыше шести месяцев от срока отступаешь, он сразу попадает в проблемный дом, и по нему ведутся отдельные процедуры", - отметил вице-премьер. Мутко считает возможным решить проблему незавершенных госстроек в течение пары лет. "Надеюсь, что в ближайшие 2-3 года перелом произойдет, и мы сделаем все, чтобы больше не начинать таких объектов, которые не будут завершены", - подытожил Мутко.