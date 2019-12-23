Все билеты на первый бой Макгрегора после перерыва раскупили в первый день

Все билеты на первый бой Конора Макгрегора после годичного перерыва были распроданы уже в первый день.

18 января 2020 года в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 246, главным событием которого станет возвращение в октагон экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Любители ММА с нетерпением ждали этого события и буквально смели все билеты на шоу уже в первый день продаж.

Как сообщил обозреватель Yahoo Sports Кевин Айол, заработок UFC только на продаже билетов составил 10 миллионов долларов. При этом заветные квиточки на бой Макгрегора и другой легенды UFC Дональда Серроне стоили весьма дорого - от 350 до 1500 долларов.

Тем временем глава UFC Дана Уайт заявил, что в 2020 году у Макгрегора должны состояться три поединка. Впрочем, по словам главы организации, главная проблема - это настрой и желание самого Макгрегора.

"Трудно заставить себя тренироваться в прежнем режиме, когда ты знаменит и у тебя на счетах в банке более ста миллионов долларов", - сказал Уайт.