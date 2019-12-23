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23.12.2019 15:12
Рубрика: Общество

Второй испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" отложен на 2020 год

Текст: Наталия Ячменникова
Пять лет назад, 23 декабря 2014 года, с космодрома Плесецк в Архангельской области впервые отправилась в космос ракета-носитель "Ангара" тяжелого класса. "Роскосмос" планирует возобновить пуски этих ракет-носителей в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Как подчеркнули в "Роскосмосе", запланированы все необходимые организационно-технологические мероприятия по доведению цены до рыночной за счет запуска серийного производства этой ракеты в Омске.

Напомним, все этапы первого старта "Ангары" прошли штатно, макет спутника был выведен на орбиту. Однако судьба у ракеты складывается пока не очень удачно. Более того, некоторые эксперты называют "тяжелую" "Ангару" бесперспективной и не имеющей шансов на коммерческом рынке. Так, по словам член-корреспондента Российской академии имени Циолковского Андрея Ионина, которого цитирует РИА Новости, изначально "были большие иллюзии, что это можно быстро и легко сделать". Однако процесс производства ракеты затянулся, потому что у России в краткосрочной перспективе нет необходимости в тяжелой ракете из-за уже имеющегося в наличии тяжелого носителя "Протон-М", считает он.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
На Восточном начинается монтаж стартового комплекса для "Ангары"

Практически все эксперты сходятся во мнении: работы затягиваются из-за плохой организации. При этом отмечается, что у "Ангары" отсутствуют какие-либо серьезные технические проблемы.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.

Надо сказать, что не так давно именно с "Ангарой" Россия связывала серьезные космические перспективы. Не случайно создание этого ракетного комплекса было объявлено задачей особой государственной важности. Как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", тогда первый заместитель генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Почему? Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

"С какими иностранными ракетами будет конкурировать "Ангара-5"? - был тогда еще один вопрос корреспондента "РГ". "Как это ни странно звучит - со всеми. Нет в мире ни одного семейства ракет-носителей, который бы охватывал такой широкий круг выведения массы полезных нагрузок. И размерность двигателя РД-191 выбрана около 200 тонн, именно такая, чтобы можно было сделать и легкую ракету, и среднюю ракету, и тяжелую ракету. Таких аналогов семейств нет", - ответил Александр Медведев. Подчеркну, этот разговор состоялся пять лет назад.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуск ракеты "Ангара"

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