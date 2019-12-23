Зачем генсек НАТО захотел встретиться с президентом России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг внезапно обозначил свою готовность приехать в Москву и встретиться президентом России Владимиром Путиным. Такое неожиданное заявление генсека Североатлантического альянса прозвучало на фоне эскалации отношений РФ и НАТО, активно наращивающим свой наступательный потенциал у российских границ и готовящегося к проведению весной 2020 года масштабных маневров "Defender" - самых крупных военных учений натовцев в Европе за последние 25 лет. "РГ" проанализировала прозвучавший из Брюсселя сигнал к диалогу с Россией и попросила эксперта РИСИ раскрыть его истинную подоплеку.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я бы встретился с президентом Путиным", - сказал Столтенберг в интервью немецкому информагентству DPA. - Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется. Особенно в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров".

Заметим, что по-настоящему трудные времена в отношениях альянса и России наступили не сегодня, а в еще 2014 году после известных событий на Украине. Тогда Брюссель по собственной инициативе заморозил все контакты с Москвой, свернул работу Совета Россия-НАТО и под надуманным предлогом о необходимости сдерживания "российской агрессии" приступил к форсированному наращиванию военного потенциала у наших границ. Параллельно ускоренно развивалась военная инфраструктура на восточных рубежах западного военно-политического блока, создавались новые склады вооружений и техники, отрабатывалась логистика по ускоренной переброске войск через территории стран-членов НАТО на Восток и, по достоверным данным, всерьез прорабатывались сценарии наступательных операций против Калининградской области с захватом российского эксклава.

Буквально на днях начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что НАТО фактически целенаправленно готовится к большой войне. "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - рассказал Герасимов на прошлой неделе иностранным военным атташе в Москве.

Действительно, а как еще можно интерпретировать, например, решение Брюсселя о проведении в нынешней и без того напряженной обстановке в Европе крупнейших со времен окончания холодной войны учений "Defender"? В рамках этих маневров, США перебросят в Прибалтику, Польшу и Германию сразу 20 тысяч своих военнослужащих, а всего в них примут участие почти 40 тысяч солдат и офицеров из двух десятков стран альянса.

Понятно, что в рамках такой концентрации военных сил и средств в Европе риски возникновения непредумышленных, но чрезвычайно опасных инцидентов между РФ и НАТО многократно возрастают. Об этом ли захотел поговорить Йенс Столтенберг с президентом России? Везет ли генсек Североатлантического альянса в Москву новые конкретные предложения о деэскалации растущего напряжения в Европе или норвежец просто пытается сгладить возникшие у некоторых стран-членов НАТО возражения относительно агрессивной линии Брюсселя в отношении РФ? На эти вопросы "РГ" попросила ответить ведущего научного сотрудника Центра трансатлантических исследований Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) Сергея Ермакова.

Компетентно

Йенс Столтенберг следует тем решениям, которые были приняты в том числе и на прошедшем в декабре саммите Североатлантического альянса в Лондоне. Как известно, в ходе него НАТО подтвердило так называемый двухтрековый подход в отношении России - сдерживание и диалог. И заявление Столтенберга о том, что он готов встретиться с российским президентом В.В.Путиным укладывается в рамки этой политики - НАТО, дескать, пытается развивать диалог. Но надо внимательно посмотреть, а что, собственно, предлагает альянс? Здесь мы пока не видим реального наполнения того, что может предложить генсек НАТО. С одной стороны, нам говорят о том, как НАТО будет сдерживать Россию и по этому предмету, понятно, никакой темы для переговоров нет. За исключением того, чего боится НАТО. А боится западный блок сползания к очень серьезной, жесткой конфронтации, которая может привести и к военным инцидентам. Это главная тема, которая волнует западных союзников и лично Столтенберга, поскольку именно он несет ответственность за недопущение ухудшения ситуации как генеральный секретарь организации.

Желание вести декларированную политику против России, называя ее главным противником и при этом не переходить "красную черту" - все это сегодня очень волнует натовскую бюрократию. Особенно на фоне того, что США активно раскручивают маховик гонки вооружений, испытывают целую гамму нового оружия, в том числе ракет средней и меньшей дальности. Пока рано говорить о том, что эти системы уже завтра поступят на вооружение, но тенденция очевидна. Это вызывает очень серьезную озабоченность у европейских союзников США, которые, как мы видим, при всем их нежелании усугублять ситуацию в сфере европейской безопасности, пока ничего конструктивного в стратегическом плане нам предложить не могут и "прогибаются" под американским влиянием.

Если говорить о перспективах каких-то предметных переговоров между Россией и НАТО в нынешней ситуации, то это, безусловно, будут переговоры о том, как не допустить скатывания к дальнейшей гонке вооружений, которая противоречит интересам европейских стран-членов альянса. И, безусловно, это не в интересах России. Натовские аналитики сегодня прорабатывают идеи установления неких режимов контроля и стратегических коммуникаций, которые бы позволяли достаточно прогнозируемо управлять нынешней ситуацией в Европе. Для этого прорабатываются различные механизмы. Часть из них может быть заимствована из прошлого опыта, когда между Варшавским договором и НАТО существовали определенные договоренности. Но, учитывая нынешнюю политику администрации президента США Дональда Трампа, который идет на слом всей системы договоренностей и соглашений в области контроля над вооружениями, это сверхсложная задача.

Но для ее решения натовцам-европейцам, находящимся под сильным давлением Вашингтона, и нужны консультации с Москвой. И самое главное - на первом этапе обеспечить некую определенность в отношениях, скажем так, стабильность и транспарентность, если она вообще может быть в таких конфронтационных условиях. И здесь, как я понимаю, Столтенберг видит свою задачу неким образом "умиротворить Россию", чтобы со стороны Москвы не было каких-то резких движений, которые бы еще больше осложнили ситуацию для Североатлантического альянса. Но надо четко понимать диалектику НАТО: с одной стороны, они делают шаг как бы вперед, на сближение, но при этом их подход к ведению диалога с позиции силы продолжает доминировать. Если так будет продолжаться, то они, возможно, смогут решить лишь тактические вопросы вроде снижения риска инцидентов, но не более того.

На самом деле НАТО необходимо делать более субстантивные шаги. Возобновлять, а главное - наполнять конструктивом регулярную работу Совета Россия - НАТО. Мы готовы к такой совместной работе. Об этом наши официальные лица заявляли не раз. В рамках Совета Россия - НАТО работали различные экспертные группы по разным направлениям, в том числе и контролю над вооружениями, и борьбе с международным терроризмом и обмену информацией. Все это приносило хороший результат, но такая работа была заморожена по решению самого НАТО. Если со стороны Брюсселя будет что-то предложено в ходе возможного визита Столтенберга в Москву, то тогда это будет действительно шаг в правильном направлении.