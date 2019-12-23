Зачем Запад пытается переписать историю

Совсем недавно, отмечая 80-летие т.н. Мюнхенского сговора, ответственные историки говорили о том, что Мюнхен вовсе не отодвинул войну, а напротив, спровоцировал фашистскую Германию на новые агрессивные шаги. Позорные соглашения, которые тогда объявлялись, как "умиротворение злодея", в итоге принесли неисчислимые страдания и народам Европы, и Советскому Союзу. Сегодня мы снова сталкиваемся со стремлением исказить исторические факты о Второй мировой войне, включая попытки реабилитировать нацистов и их пособников, переписать историю в угоду сегодняшней конъюнктуре и под диктовку нечестных политиков.

Я бы хотел напомнить о том, что Чехословакия стала первым государством, которое вступило в войну с Германией 17 сентября 1938 года, с того самого дня, когда территорию нашей страны впервые атаковали террористические отряды, состоявшие из чехословацких граждан немецкой национальности, которые встали на сторону Гитлера (так называемые "судетские немцы"). Вооруженная борьба чехословацких патриотов, начиная с боя капитана Карела Павлика с оккупантами, закончилась только в мае 1945 года. 28 февраля 1944 года чехословацкое правительство в эмиграции официальной нотой напомнило послам Британии, СССР, США и Китая, что Чехословакия с той поры находится в войне с Германией.

Также есть смысл напомнить известное пророчество президента Чехословакии Эдварда Бенеша, которое тот высказал на встрече с чехословацкими военными накануне Мюнхена: "Постоянно помните о том, что я вам сегодня говорю. Да, это ужасно, что нам сегодня сделали обе эти страны (Англия и Франция. - И.М.). То, что сегодня творится, - только начало великой европейской трагедии. Война - великая европейская война - неизбежно произойдет, настанут великий распад и революции. Сегодня они не хотят сражаться вместе с нами в гораздо лучших условиях, но будут вынуждены сражаться в тяжелой войне и за нас, когда мы не будем в состоянии защищаться. Это все дорого им обойдется. Лично я должен действовать так, чтобы сохранить государство хотя бы до предстоящей войны. Готовьтесь к ней, мы в ней еще должны сыграть свою роль".

К этому пророчеству я хочу прибавить еще одно.

В 1946 году на митинге участников антифашистского Сопротивления и освобожденных политзаключенных президент Бенеш сказал: "Вы должны донести и рассказать обо всем прожитом в тюрьмах и концлагерях. Не только потому, чтобы поведать всем о своих страданиях, но и потому, чтобы вы могли снова защищаться, когда они начнут свою оправдательную кампанию. Потому что войну 1938-1945 годов нельзя никогда забыть. Будьте убеждены, что они начнут. И, в конце концов, опять придут, чтобы перейти в атаку. Сложится новая реакция, которая опять пойдет в наступление на социальный прогресс, на нашу свободу, народную и личную. Будьте готовы к этой атаке и держите под рукой свои факты, свои записи, свои воспоминания, поскольку нигде прошлое не забывается так быстро, как в политике".

Мы видим, как на наших глазах "новая реакция" опять переходит в наступление - сначала на историческую правду, а затем - это неизбежно - на свободу и социальный прогресс.