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23.12.2019 18:44
Рубрика: Общество

Грамота - в номер

Журналисты "Российской газеты" и журнала "Родина" получили награды президента РФ
Текст: Андрей Васянин
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
В Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям его председатель Михаил Сеславинский вручил государственные награды работникам СМИ.

- Подводя итоги года, мы бы хотели прежде всего поблагодарить вас за то, что вы сделали, и от души поздравить с заслуженными наградами, - сказал Михаил Вадимович.

Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица и главный редактор Владислав Фронин были награждены Почетной грамотой президента - как сказано в его указе - "за заслуги в укреплении дружественных российско-белорусских отношений". К этим заслугам относятся прежде всего усилия руководства "РГ" по выпуску газеты "Союз. Беларусь - Россия".

Фото: Никита Митюнин
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"Мы пишем не историю событий, а истории людей", - сказал два года назад в интервью после вручения ему Национальной премии "Человек года-2017" шеф-редактор журнала "Родина" Игорь Коц, рассказывая о своем журнале. Сегодня, когда "за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность" Владимир Путин объявил заместителю главного редактора "Российской газеты" Игорю Александровичу Коцу благодарность президента, - впору писать еще одну историю. Про начинавшего журналиста в родном Хабаровске, потом, в 85-м, уволенного за "идеологические ошибки", ушедшего собкором в "Советскую Россию", где писал о бандитах-браконьерах и солдатах-инвалидах, вернувшихся из Афгана. Далее "Комсомолка" и, наконец, журнал "Родина", пришедший в 2014 году в семью изданий "Российской газеты". Уже в 2016 году российские издатели назвали "Родину" журналом года.

- Мы начинаем проект "Документы Победы". С января по май "Родина" будет приходить к подписчикам и в киоски с 24-страничным приложением с редкими документами войны, - поделился творческими планами Игорь Коц. - В первом номере будет приложение "Приказ", где мы опубликуем и прокомментируем малоизвестные приказы. В феврале выпустим журнал с приложением "Хлебная карточка", в марте - "Письмо с фронта", дальше будет "Похоронка" и в майском номере - "Наградной лист". Многие документы будут опубликованы впервые.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев наградил обозревателя "РГ" Ивана Егорова медалью Совбеза РФ "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".

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