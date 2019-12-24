Продолжается очередной этап кадрового конкурса "Лидеры России". Он проходит в режиме онлайн-тестирования и продлится до конца года. С января по март 2020-го пройдут полуфиналы: сотни сильнейших менеджеров соберутся в восьми федеральных округах. А в марте-апреле 300 самых перспективных управленцев со всей России будут приглашены на финальный этап. Конкурс проводится администрацией президента. Его цель - выявление и поддержка наиболее перспективных руководителей со всей страны, обладающих высокими управленческими навыками.

Чем более единым вы видите этот мир, тем лучше вам удастся в нем определять свои пути-дороги. Фото: metamorworks / istockphoto

Среди конкурсантов - бизнесмены и чиновники в возрасте от 25 до 50 лет, имеющие суммарный опыт управленческой деятельности не менее пяти лет (в том числе опыт управления проектами). Для участников конкурса моложе 35 лет действует так называемый "льготный режим" - им достаточно иметь за плечами два года управленческого опыта.

Современный руководитель высшего звена должен обладать широким политическим, историческим, культурным кругозором

Чем диктуется потребность страны в обновлении управленческой элиты? Какими качествами должны обладать топ-менеджеры нового поколения? Как происходит их отбор? Обсудим тему с членом Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном.

Есть шанс, что мы отберем и продвинем действительно лучших?

Почему именно сейчас возникла необходимость обновить управленческую элиту страны?

Александр Аузан: Эта необходимость возникла гораздо раньше. Вопрос "как нам изменить управленческую элиту" - один из самых острых в нашем нынешнем положении. Напомню слова великого русского реформатора Михаила Михайловича Сперанского. Съездив в Европу, он доложил императору: "С первого взгляда мне кажется, государь, что здесь установления, а у нас люди лучше". Вот и нам приходится уповать на отбор и продвижение сильных людей. Нельзя сказать, что все наши люди поголовно лучше всех, это не так. Но шанс на то, что мы отберем и продвинем действительно лучших, мне кажется, есть. Выскажу и второе соображение, тоже довольно важное. Исследования, проводимые в последнее десятилетие, показали, что демократизация может вызывать как положительный, так и отрицательный экономический эффект. И условием положительного экономического эффекта являются две вещи: независимая судебная система, о которой многие говорят, и качественная бюрократия, о которой мало кто говорит. Так вот, конкурс "Лидеры России" - это как раз один из способов создать качественную бюрократию. Причем речь идет не только об управленцах государственного сектора. Речь вообще об управляющем слое.

Проекту "Лидеры России" уже третий год. Куда он движется? Как развивается?

Александр Аузан: Спрос на него растет как по количеству людей, которые стремятся в нем участвовать, так и по интересу, который стала проявлять власть к этому проекту. Появились новые векторы. Например, минздрав захотел, чтобы возник трек по будущим руководителям систем здравоохранения. Минобрнауки, в свою очередь, хочет получить лидеров научных и образовательных учреждений. А Сбербанк пришел с неожиданной для меня идеей: давайте сделаем трек по финансам и новым технологиям. Честно говоря, про финансы и новые технологии много чего есть у того же Сбербанка и у его конкурентов. Не очень понимаю, зачем было делать отдельный трек. Но, с другой стороны, когда крупный инновационный игрок рынка приходит и говорит: я свои деньги вложил в этот конкурс, - то ему трудно отказать. Единственное, что я вынужден был заметить на заседании наблюдательного совета: давайте только посмотрим, чтобы это было на конкурентной основе.

Почему заместитель министра не должен знать географию или главных героев романа Шолохова "Тихий Дон"?

Первый тур конкурса предполагает онлайн-тестирование. В чем оно состоит?

Александр Аузан: Это тест на общекультурный уровень. К нему подчас очень болезненное отношение со стороны участников конкурса. В частности, год назад была предпринята попытка (неудачная) не подвергать этому тесту конкурсантов в ранге заместителей министра и руководителей бизнес-компаний с большим оборотом. Одновременно предлагалось освободить их и от теста на управленческий потенциал.

Конкурс "Лидеры России" - это как раз один из способов создать качественную бюрократию

Потому что они позорятся на этих тестах. Вопрос: герою какого литературного произведения принадлежит фраза: "Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие"? Звонок другу.

Александр Аузан: Вот-вот. Я готов согласиться с тем, что замминистра или глава крупной компании уже показал свой управленческий потенциал, и в этом качестве его можно не тестировать. Но почему заместитель министра не должен знать географию или главных героев романа Шолохова "Тихий Дон"? Считаю, это хорошо, что мы начали, если так можно сказать, окультуривать элиты, заставлять их вспомнить школьный курс литературы, истории, географии, права… Я убежден, что современный руководитель высшего звена должен обладать широким политическим, историческим, культурным кругозором. Широта взгляда определяет его длину. Экономика троечников закончилась. Потому что элита с "коротким взглядом" - это, извините, приговор стране. Если задача трудная или ее решение требует десяти лет, а взгляд руководителя простирается лишь на год-полтора - значит, эта задача не будет решаться и не решится никогда. Поэтому я рад, что был включен механизм общеобразовательного теста.

Оказалось, чем выше служебное положение человека, тем ниже у него уровень социальной ответственности

Участники конкурса сосредоточены на бизнес-проектах - на их разработке, защите?

Александр Аузан: Теперь уже не только. Появились и социальные проекты. И оказалось, чем выше служебное положение человека, тем ниже у него уровень социальной ответственности. Это неприятное открытие, но оно симптоматичное, и удивляться тут нечему. Наши элиты возникали в условиях 90-х годов, когда о социальной ответственности мало кто задумывался. Это положение надо менять. Мы говорим не просто о смене персон и не просто о смене поколений. Мы говорим о смене характеристик элит, которые управляют страной и разными сферами нашей жизни. Поэтому появились социальные проекты, которые все больше и больше укрепляются в конкурсной системе. Эти проекты должны делать люди, выходящие в полуфинал, для того, чтобы двигаться дальше. Первые опыты - опыты весны 2019 года, - с моей точки зрения, были неудачными. Количество слабых социальных проектов просто зашкаливало. Но, я надеюсь, придет осознание, что социальная деятельность это не те часы или деньги, которые по остаточному принципу вы смогли куда-то отправить по своей воле. А это то, что требует креатива и очень непростых способов организации. Потому что там организационный потенциал нужно реализовывать без денег. Вы не нанимаете людей, вы их должны каким-то образом мобилизовать на волонтерские усилия. Не хочу сказать, что совсем ничего интересного в социальных проектах не было. Было кое-что. Но некоторые из них повторяли находки, уже имевшиеся в других странах и континентах. Типа: купил себе театральный билет, купи еще один, который пойдет старикам или сиротам. Сильных социальных новаторских решений я, по крайней мере, не заметил. Они, наверное, впереди.

Они получат в персональные наставники лучших управленцев страны

Что получат финалисты конкурса?

Александр Аузан: Они получат в персональные наставники лучших управленцев страны, среди которых глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов, Калининградской Антон Алиханов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов… Кроме того, победителям выдадут сертификат на учебу размером в 1 миллион рублей. Характерно, что ведущие университеты включились в эту гонку. На первых трех местах Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Московская школа управления Сколково и экономический факультет МГУ. А на четвертом Стокгольмская школа экономики. Дальше - уже другие российские вузы. Наш факультет сделал для лидеров особую программу. Ее идея в том, чтобы готовить управленцев с "длинным" взглядом. Мне кажется, что по сравнению с другими вузами, университетами, школами бизнеса есть две специфические черты в нынешнем МГУ, которые дают нам возможность делать то, что другим делать труднее. Они связаны с тем, что мы сохранили автономию факультетов, кафедр и преподавателей, то есть мы сами решаем, что нужно делать в нашей профессиональной сфере. Вот я - выбранный декан. Только что, в ноябре прошел выборы. Причем многоступенчатые. Меня спрашивают: а у вас были конкуренты? Я говорю: конечно, были. До того, как выборы были объявлены, у меня было много конкурентов. А на мехмате выборы до последнего тура шли с конкурентом. Второй момент, связанный с той же политикой: у нас хорошо работает содержательная, культурная связка факультетов. Я был и остаюсь ярым сторонником этой системы межфакультетских курсов, предложенной ректором Виктором Антоновичем Садовничим.

Что это за система?

Александр Аузан: Она состоит в том, что каждый факультет должен читать 10-12 курсов для других факультетов. Свои студенты не имеют права слушать этот курс, они должны слушать курс любого другого факультета. Я чрезвычайно доволен, что экономисты могут послушать, например, лекцию летчика-космонавта, доктора технических наук Владимира Алексеевича Соловьева про математическую модель в управлении космическими аппаратами. Или лекцию нового декана филологического факультета, шекспироведа Андрея Александровича Липгарта. Потому что чем более единым вы видите этот мир, тем лучше вам удастся в нем определять свои пути-дороги. И эта междисциплинарность выходит за пределы МГУ. Мы сделали вещь, я бы сказал, еретическую, я такого не знаю в истории университетов - создали "зеркальные" лаборатории. В Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого - лабораторию экономики и новых технологий, которую я возглавил. А у нас на экономическом факультете - лабораторию новых технологий промышленности, которую возглавил проректор по перспективным проектам все того же Санкт-Петербургского политеха Алексей Иванович Боровков. Вот такую дугу мы сделали. Для студентов и для лидеров.

Какова география конкурса?

Александр Аузан: Она достаточно широка. Приморский край, Саха (Якутия), Хабаровский край, Сахалин, Новосибирская, Кемеровская, Амурская области, Башкортостан, Ставропольский край, Крым, Ростов, Дагестан, Саратов, Владимир, Санкт-Петербург… Потому что элиту надо продвигать не только в центр, но и в регионы. Ведь основным прицелом в движении такого ответвления кадровой траектории, как президентский резерв, стали губернаторские позиции. С другой стороны, довольно важно, чтобы здесь, в Москве, управляли представители различных регионов. Основная проблема состоит именно в том, что географическое расположение столицы создает, безусловно, большее притяжение для тех людей, которые живут недалеко или находятся в этом мегаполисе. И поэтому если на уровне высшего эшелона регионы перемешаны, то ниже начинается естественное преобладание тех, кто живет в этом городе. А важно, чтобы продвигались люди из других городов и весей.

Новые управленческие элиты нужны не только для государственного управления

Что должен продемонстрировать участник конкурса по его завершении? Показать, что теперь он умеет что-то, чего раньше не умел?

Александр Аузан: Да. Мы в МГУ придумали бесплатные проекты для регионов и компаний по их запросу. Эти проекты делают финалисты "Лидеров России" на наших программах. Нашим условием было - в работе над проектами использовать команды наших студентов и аспирантов. Интересантами здесь оказались Нижегородская область, "Почта "России", РЖД, "Аэрофлот", Севастополь, Карелия, Роструд, Международная организация труда, Общественная палата… Были разработки, была защита проектов. Честно скажу, взаимодействия лидеров со студентами пока не получилось. Было не очень много проектов, где сложилась команда. Хотя это тоже управленческий тест.

Наличие "запасных игроков", способных вскоре войти в "основной состав", еще не гарантия обновления нашей элиты. Насколько востребован кадровый резерв?

Александр Аузан: Я буду говорить про то, что видел. На втором конкурсе "Лидеров России" в полуфинале появились практически все крупные компании. Они попросили: дайте, мы сделаем "круглый стол" на один час, а также побеседуем с финалистами в кулуарах. Они начали охоту за кадрами. И если идет такая охота, то, наверное, она не случайна. Действительно, за последние 10-15 лет кадровый резерв создавали много раз. Иногда забывали, что этот резерв существует, иногда из этого резерва кто-то получал назначение на должность. Но проект "Лидеры России" направлен не на создание кадрового резерва. Во всяком случае не только на это. Замысел шире. Новые управленческие элиты нужны не только для государственного управления, они нужны для бизнеса и для гражданского общества. И в этом смысле конкурс "Лидеры России" в полной мере оправдывает свое название.



Визитная карточка

Фото: Олеся Курпяева

Александр Аузан - доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, член Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", общественный деятель, публицист. Родился в 1954 году. Окончил экономический факультет МГУ, где преподает с 1982 года. С 2011 по 2012 год руководил консультативной рабочей группой Комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. С 2004 по 2012 год был членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Член Правительственной комиссии по проведению административной реформы, член президиума экспертного совета при правительстве РФ, член президиума экспертно-консультативного совета при председателе Счетной палаты РФ. Автор более 130 научных работ, в том числе четырех монографий и университетского учебника по институциональной экономике.