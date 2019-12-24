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24.12.2019 09:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые разработали бесконтактную альтернативу УЗИ

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Массачусетского технологического института разработали и протестировали новый метод бесконтактного лазерного УЗИ. В отличие от традиционного варианта он может дать меньшую погрешность изображения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Light: Science&Applications. Ученые говорят, что обычный ультразвук не подвергает пациента вредным излучениям как рентген и компьютерная томография и в большинстве ситуаций неинвазивен. Но необходимый контакт с кожей человека становится проблемой в ряде случаев. Его сложно сделать маленьким детям, пациентам ожоговых центров и другим людям с гиперчувствительной кожей. Есть и проблема с ультразвуковой визуализацией изображения из-за того, что метод контактный: существует большая степень погрешности.

Фото: НИЦ "Институт Курчатова"
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Новая технология заключается в использовании лазерного ультразвука, безопасного для организма пациента. Один лазер с помощью фотоакустического эффекта дистанционно генерирует звуковые волны, которые отражаются от тела человека, второй лазер также дистанционно их обнаруживает. Затем результаты отображаются в виде похожего на обычное УЗИ-исследование изображение.

Уже есть результаты испытаний метода на добровольцах. Ученые сканировали с помощью лазерного и традиционного УЗИ предплечья участников эксперимента. Данные лазерного УЗИ совпали с тем, что "разглядел" обычный метод - были различимы все структуры предплечья на расстоянии около 6 сантиметров от поверхности кожи. Люди при этом находились на расстоянии около полуметра от лазерного источника.

В будущем ученые намерены работать над компактной версией лазерной УЗИ-установки. "Я могу представить себе вариант, когда таким аппаратом можно будет пользоваться в домашних условиях. Встать утром и сделать сканирование щитовидной железы или артерий, чтобы проанализировать состояние своего организма", - говорит один из авторов разработки Брайан Энтони, старший научный сотрудник Массачусетского технологического института.

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