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24.12.2019 13:09
Рубрика: Экономика

Бизнес по "упрощенке" освободят от налоговых деклараций

Текст: Иван Петров
Предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения, не придется сдавать налоговые декларации. Подобные изменения содержатся в поддержанных правительственной комиссией по законопроектной деятельности изменениях в статью 26.2 Налогового кодекса РФ. Предполагается, что инициатива освободит от подачи налоговых деклараций около 1,2 млн представителей малого и среднего бизнеса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По задумке авторов документа, поправки должны значительно упростить взаимодействие налоговой инспекции и представителей среднего и малого бизнеса.

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"Предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения, не придется сдавать налоговые декларации - налог будет начисляться налоговой инспекцией на основании сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно-кассовой техникой, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Уведомления о сумме налога будут направляться налогоплательщику через "личный кабинет". Инициатива направлена на создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса".

Отмечается, что в целом законопроект подготовлен в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Среди задач, которые ставятся нацпроектом, - освобождение от предоставления налоговых деклараций 1,2 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, в ходе рассмотрения данного проекта Владимир Груздев уточнил вероятность переноса данных норм в перспективе на самозанятых. "Если для предпринимателей подобные меры упрощают процедуру, то для самозанятых они могут означать введение дополнительной нагрузки, в том числе финансовой, а также в виде излишнего контроля", - отметил Владимир Груздев.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Отвечая на вопрос председателя Правления Ассоциации юристов России, представитель Минфина заверил, что переносить предлагаемые нормы на физических лиц не планируется. Никакие законодательные планы не предусматривают возложения на самозанятых обязательства использовать контрольно-кассовую технику.

"Сегодня уровень автоматизации налоговой службы и созданной системы сбора и анализа данных контрольно-кассовой техники позволяют не только обеспечивать эффективный контроль за сбором налогов, но облегчить жизнь представителям малого и среднего бизнеса, - считает доктор юридических наук Иван Соловьев (в прошлом замначальника правового управления налоговой полиции России), - Любое упрощение порядка отчетности, любой снятый административный барьер, является для них дополнительным фактором развития бизнеса, его привлекательности и окупаемости".

Кроме того, по словам эксперта, при оценке перспектив открытия нового бизнеса, простые, прозрачные и понятные условия предоставления отчетности, будут стимулировать людей на открытие своего дела. "А это уже новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений, рост экономики", - отметил он.

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