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24.12.2019 04:06
Рубрика: В мире

Более двух тонн топлива разлилось возле Галапагосских островов

Свыше двух тонн дизельного топлива попало в акваторию входящего в состав Галапагосов острова Сан-Кристобаль. Это произошло в результате крушения баржи. Национальный парк Галапагосских островов и ВМС Эквадора установили защитные барьеры и впитывающие материалы, чтобы снизить риск для окружающей среды.

Фото: @Marcelo_MataG/Twitter.com
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Баржа "Орка" затонула после того, как на нее во время погрузки рухнул подъемный кран, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Comercio. Члены экипажа успели выпрыгнуть за борт, один человек получил ранения.

По факту ЧП созван комитет по чрезвычайным ситуациям. Мобилизованы все необходимые ресурсы, чтобы не допустить распространения проблемы, отметил министр экологии Эквадора Рауль Ледесма Уэрта, подчеркнув, что виновные в происшествии будут наказаны.

В мире Южная Америка Эквадор

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