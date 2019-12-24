Отмечать Новый год в Москве на этот раз будут шесть дней подряд - на такое время главная магистраль столицы - улица Тверская - превратится в главную пешеходную зону страны, закрытую для транспорта. Прямо на проезжей части москвичи и туристы смогут потанцевать под живую музыку разных времен, встретиться с потерпевшими крушение инопланетянами и попробовать галактический плов, яблочный "Пирог Гагарина" и красные бургеры "Марсианин". Корреспондент "РГ" внимательно изучил праздничную программу и выбрал самое интересное в новогодние каникулы и в ночь с 31 декабря на 1 января.

Отправляйтесь в космос

Напомню, прежде Новый год в столице отмечали скромнее, в прошлом году, например, Тверскую перекрывали только на три дня. На сей раз пешеходам отдали ее почти на все новогодние каникулы. Ключевой же темой станет космос. "Связано это с тем, что первый год третьего десятилетия XXI века ознаменован рядом важных юбилеев в истории освоения Вселенной, - рассказал "РГ" глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - В 2020 году мы отметим 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос, 60-летие с момента основания легендарного Центра управления полетами и столько же исполнится Центру подготовки космонавтов. А поскольку новогодняя программа на Тверской всегда пользуется огромной популярностью, ее решено увеличить вдвое - до шести дней".

Разделят Тверскую на три части, каждая из которых расскажет о покорении космоса с 1920-х до 1980-х годов. Чтобы пройти весь этот путь, стартовать нужно от Пушкинской площади и закончить маршрут в Охотном Ряду. Причем программ будет две, чтобы москвичи не заскучали, если за каникулы придут на Тверскую не раз, а, например, дважды. С 31 декабря по 2 января оформление будет посвящено "Мечтам о космосе", а с 3 по 5 января - "Времени первых".

Украсят улицу сразу четыре большие сцены, с которых зазвучат песни разных эпох и жанров. "Любители классики насладятся музыкой симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича и балетными постановками от продюсерского центра Андриса Лиепы, - рассказали "РГ" в оргкомитете фестиваля "Путешествие в Рождество". - Гости услышат зажигательные джазовые композиции, популярные в 30-е годы прошлого века, хиты советской эстрады. Сыграют и звезды современной сцены - латвийский коллектив Dagamba, группы Uma2rman, Инна Маликова и "Новые Самоцветы" и многие другие".

Во время прогулки от одной сцены к другой можно оказаться в настоящем космическом карнавале - его устроят уличные театры из России, Великобритании, Германии и Италии. Они привезут на Тверскую лучшие костюмы, реквизиты и, конечно, представления. Театр из Петербурга "МИМо крокодил", к примеру, представит историю потерпевших крушение инопланетян - на глазах у публики они постараются починить свой корабль и установить контакт с землянами.

Отпраздновать наступление 2020 года предлагают на выбор 27 парков в разных частях города

Найдется на главной улице столицы и место для спортивных площадок, лекториев, ресторанных шале и многого другого. Праздничное меню представят восемь ресторанов. Они обещают угостить гостей пловом "Галактика", яблочным "Пирогом Гагарина", драниками "Большая медведица" и многими другими яствами. Все это будет доступно как в новогоднюю ночь, так и на протяжении всех шести дней.

Салют над Ходынкой

Встретить наступающий год можно и на площадках главного городского фестиваля "Путешествие в Рождество". Если в обычные дни они закрываются в 22.00, то 31-го будут работать почти до самого утра Нового года. Всего будет открыто более 80 площадок. Помимо центра они разместятся в округах и парках.

К примеру, в Северном округе будет сразу несколько красочно оформленных мест для встречи наступающего года. Главная площадка там парк "Ходынское поле". В нем уже с 17.00 31 декабря начнутся новогодние представления и выступления артистов. Для гостей откроют большую танцевальную площадку и проведут мастер-классы, а в час ночи 1 января небо над парком окрасит новогодний фейерверк. Продлится праздник до 3.00 ночи, а продолжится 1, 2 и 3 января с 15.00 до 21.00. Приготовит свою программу и парк "Ангарские пруды" - там можно встретить Новый год под звуки музыки. С 22.00 у амфитеатра начнут выступать музыкальные группы и сольные исполнители.

Хотите большего масштаба? Тогда планируйте встречу Нового года на ВДНХ - там праздновать будут на нескольких площадках с 21.00 до 3.00. Главной точкой станет самый большой каток страны - здесь можно не только встретить полночь на коньках, но и принять участие в развлекательной программе с танцами, играми и конкурсами. Хорошее настроение гостям обеспечат аниматоры в сказочных костюмах и модные музыкальные группы. Не любите коньки? Тогда идите на площадь Промышленности, где откроется Рождественская ярмарка, или к арке Главного входа. Здесь с 21.00 до 23.00 31 декабря прогремит масштабный праздничный концерт с участием звезд.

Новый год в парке

Если хотите встретить 2020-й на природе, для этого тоже необязательно выезжать из столицы. Большую программу готовят столичные парки, традиционно привлекающие в новогоднюю ночь миллионы гостей.

Всего отпраздновать наступление 2020 года предлагают на выбор 27 парков, в каждом из которых выступят известные артисты - от Полины Гагариной до Кристины Орбакайте, запустят фейерверки, пригласят на катки, мастер-классы, конкурсы и многое другое. Подробная программа будет опубликована на сайтах парков в ближайшие дни. Но уже сейчас можно, к примеру, купить билет на каток в Парке Горького - билет для взрослого с арендой коньков обойдется в 1450 рублей. За эти деньги на ледовой дискотеке получится протанцевать с 17 часов 31 декабря до 3 часов 1 января.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Мелешенко

Кстати

Без алкоголя

С 31 декабря по 5 января в центре города создадут единое пространство, попасть на которое можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Их не пройти нетрезвым людям, а все потенциально опасное - от оружия до пиротехники - будет изыматься. Не пропустят и с любыми алкогольными напитками - будь то вино или лимонад.

В зону особого контроля войдут улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции и Красная площадь. Основные входные группы будут расположены:

- на ул. Тверской со стороны Пушкинской площади;

- на ул. Моховой со стороны Большой Никитской;

- на ул. Большая Дмитровка, у выхода из метро;

- на пересечении Театрального проезда с ул. Рождественкой;

- на ул. Никольской;

- на ул. Ильинке;

- на ул. Москворецкой, у храма Василия Блаженного.