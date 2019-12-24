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24.12.2019 22:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Наследник

Открылась выставка "Маленков"
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
В выставочном зале федеральных архивов России открылась выставка "Маленков" из цикла "Лидеры советской эпохи". Она представляет более 300 малоизвестных документов, касающихся жизни и госслужбы "правой руки" Сталина Георгия Маленкова, на совести которого "Ленинградское дело" и разгром Еврейского антифашистского комитета. Экспозиция уникальная.
Андрей Сорокин: Этому человеку не повезло, он был попросту вымаран из истории. Фото: Александр Корольков Андрей Сорокин: Этому человеку не повезло, он был попросту вымаран из истории. Фото: Александр Корольков
Андрей Сорокин: Этому человеку не повезло, он был попросту вымаран из истории. Фото: Александр Корольков

Дело в том, что Маленков принадлежит к числу чрезвычайно закрытых людей, даже по сравнению с аскетичным своим начальником. "Артефактов", которые характеризуют его человеческую сущность, очень мало. Строгое драповое пальто в стилистике 50-х, дерматиновый портфельчик для документов, шахматная доска, трогательный стишок на открытке с кудрявым Володей Ульяновым: попытка стихосложения с невинной рифмой "вдохновения - творения"... Обложка никому, кроме дипломатов, тогда не известного журнала "Тайм" с маленьким человечком в военной фуражке, сидящим на руках у "отца народов" и надписью "Маленков Сталина. На партийной линии - голос хозяина"… Георгий Максимилианович, принявшей власть в стране после смерти Сталина, остался в памяти своего народа разве что частушкой-дразнилкой: "Берия, Берия, вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков". И этой страшной истории посвящен на выставке большой раздел.

Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс
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Маленков, судя по тексту заключительного доклада на пленуме, главными преступлениями министра МВД считал желание поставить партийную элиту под свой всемогущий контроль, подмять ее своим ведомством. "О каждом передвижении члена Президиума, о встречах членов Президиума Берия немедленно узнавал через охрану… Известно также, что разговоры по телефону с членами президиума подслушивались и докладывались Берии… Ясно, что Берия замыслил поставить МВД над партией", - возмущается исчерканный нервной правкой Маленкова документ.

- Этому человеку не повезло, никакого образа, даже символического, он после себя не оставил. Был попросту вымаран из истории теми людьми, которые отстранили его от власти, - рассказывает директор РГАСПИ Андрей Сорокин. - Задача этой выставки восстановить его место в истории. Это был ближайший соратник Сталина на протяжении полутора десятилетий, руководитель кадровой политики ЦК ВКП(б), человек, которому вождь безусловно доверял. И смерть Сталина он встретил в зените своей славы и своего могущества, будучи увенчан звездой Героя Социалистического Труда, двумя орденами Ленина…

Десять листов, мелко и плотно исписанных аккуратным, но срывающимся то в безнадежность, то в надежду карандашным почерком: "Дорогой Георгий, дорогие товарищи, я сейчас в таком состоянии, что мне простительно, что так приходится мне писать". Это письмо Лаврентия Берии Маленкову от 14 июля 1953 года, спустя несколько месяцев после смерти вождя. Недавно могущественный и наводящий безумный ужас министр МВД вспоминает о совместной работе и признает ошибки. И сила представленных на выставке документов в том, что в кривящихся строчках, несмотря ни на что, - настоящая человеческая драма и страх. Но за полтора месяца до письма - уже сказаны главные слова. Георгий Маленков на июньском пленуме ЦК ВКП(б) красноречив, и общая работа ни при чем: "Я бы сказал - хорошо, что понадобилось только три месяца, чтобы разглядеть подлинное лицо авантюриста, и, невзирая на его положение и возможности, вполне единодушно отсечь эту гадину, больной нарост на здоровом теле".

Маленков раньше Хрущева заговорил о культе личности

Впрочем, история ближайшего помощника отца народов, участника и организатора многих политических процессов не помешала Маленкову сразу после смерти "хозяина" озвучить идеи, которые изменили ход развития Советского Союза, например о культе личности, раньше Хрущева.

Открывая выставку "Маленков", глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что на этом цикл "Лидеры советской эпохи" не закончится. Впереди экспозиции о председателях правительства Рыкове, Булгарине, Молотове, Андропове, Черненко.

Мнение

Андрей Маленков, сын советского лидера:

- Я рад, что выставка состоялась. Я в этом вижу важную веху в восстановлении связи времен. История строится на знаниях, а не на выдумках и мифах. Я горжусь делами отца, например, после его рейда по 25 губерниям была прекращена вакханалия Ежова. Он выезжал на фронт в Сталинград и на Курскую дугу. Возглавил комитет реактивной техники, который положил начало созданию ракетного щита и развитию космонавтики. Его реформы в сельском хозяйстве тоже заслуживают внимания.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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