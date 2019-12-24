В выставочном зале федеральных архивов России открылась выставка "Маленков" из цикла "Лидеры советской эпохи". Она представляет более 300 малоизвестных документов, касающихся жизни и госслужбы "правой руки" Сталина Георгия Маленкова, на совести которого "Ленинградское дело" и разгром Еврейского антифашистского комитета. Экспозиция уникальная.

Дело в том, что Маленков принадлежит к числу чрезвычайно закрытых людей, даже по сравнению с аскетичным своим начальником. "Артефактов", которые характеризуют его человеческую сущность, очень мало. Строгое драповое пальто в стилистике 50-х, дерматиновый портфельчик для документов, шахматная доска, трогательный стишок на открытке с кудрявым Володей Ульяновым: попытка стихосложения с невинной рифмой "вдохновения - творения"... Обложка никому, кроме дипломатов, тогда не известного журнала "Тайм" с маленьким человечком в военной фуражке, сидящим на руках у "отца народов" и надписью "Маленков Сталина. На партийной линии - голос хозяина"… Георгий Максимилианович, принявшей власть в стране после смерти Сталина, остался в памяти своего народа разве что частушкой-дразнилкой: "Берия, Берия, вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков". И этой страшной истории посвящен на выставке большой раздел.

Маленков, судя по тексту заключительного доклада на пленуме, главными преступлениями министра МВД считал желание поставить партийную элиту под свой всемогущий контроль, подмять ее своим ведомством. "О каждом передвижении члена Президиума, о встречах членов Президиума Берия немедленно узнавал через охрану… Известно также, что разговоры по телефону с членами президиума подслушивались и докладывались Берии… Ясно, что Берия замыслил поставить МВД над партией", - возмущается исчерканный нервной правкой Маленкова документ.

- Этому человеку не повезло, никакого образа, даже символического, он после себя не оставил. Был попросту вымаран из истории теми людьми, которые отстранили его от власти, - рассказывает директор РГАСПИ Андрей Сорокин. - Задача этой выставки восстановить его место в истории. Это был ближайший соратник Сталина на протяжении полутора десятилетий, руководитель кадровой политики ЦК ВКП(б), человек, которому вождь безусловно доверял. И смерть Сталина он встретил в зените своей славы и своего могущества, будучи увенчан звездой Героя Социалистического Труда, двумя орденами Ленина…

Десять листов, мелко и плотно исписанных аккуратным, но срывающимся то в безнадежность, то в надежду карандашным почерком: "Дорогой Георгий, дорогие товарищи, я сейчас в таком состоянии, что мне простительно, что так приходится мне писать". Это письмо Лаврентия Берии Маленкову от 14 июля 1953 года, спустя несколько месяцев после смерти вождя. Недавно могущественный и наводящий безумный ужас министр МВД вспоминает о совместной работе и признает ошибки. И сила представленных на выставке документов в том, что в кривящихся строчках, несмотря ни на что, - настоящая человеческая драма и страх. Но за полтора месяца до письма - уже сказаны главные слова. Георгий Маленков на июньском пленуме ЦК ВКП(б) красноречив, и общая работа ни при чем: "Я бы сказал - хорошо, что понадобилось только три месяца, чтобы разглядеть подлинное лицо авантюриста, и, невзирая на его положение и возможности, вполне единодушно отсечь эту гадину, больной нарост на здоровом теле".

Маленков раньше Хрущева заговорил о культе личности

Впрочем, история ближайшего помощника отца народов, участника и организатора многих политических процессов не помешала Маленкову сразу после смерти "хозяина" озвучить идеи, которые изменили ход развития Советского Союза, например о культе личности, раньше Хрущева.

Открывая выставку "Маленков", глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что на этом цикл "Лидеры советской эпохи" не закончится. Впереди экспозиции о председателях правительства Рыкове, Булгарине, Молотове, Андропове, Черненко.

Мнение

Андрей Маленков, сын советского лидера:

- Я рад, что выставка состоялась. Я в этом вижу важную веху в восстановлении связи времен. История строится на знаниях, а не на выдумках и мифах. Я горжусь делами отца, например, после его рейда по 25 губерниям была прекращена вакханалия Ежова. Он выезжал на фронт в Сталинград и на Курскую дугу. Возглавил комитет реактивной техники, который положил начало созданию ракетного щита и развитию космонавтики. Его реформы в сельском хозяйстве тоже заслуживают внимания.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"