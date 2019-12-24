Елизавета II во время обращения к нации расскажет о "непростом годе" для ее семьи

На столе Елизаветы II во время ежегодного рождественского обращения к нации, которое будет транслироваться во вторник в 15:00 по местному времени (18:00 мск) по британским телеканалам, отсутствовали фотографии ее любимого сына, принца Эндрю, внука принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их сына Арчи, седьмого по наследству престола и восьмого правнука королевы, отмечает The Daily Mail. Это может быть вызвано скандалами, в которые в уходящем году оказались вовлечены Эндрю и Гарри со своей женой. Запись была сделана на прошлой неделе в Виндзорском замке в зеленой гостиной, где были установлены камеры для записи ежегодного сообщения 93-летней Елизаветы II. Для многих миллионов британцев обращение королевы - такая же неотъемлемая часть Рождества, как жареная индейка, мясные пироги и обмен подарками.

При этом на первом плане находился снимок помещенного в госпиталь ее мужа, принца Филиппа, а также семьи ее старшего внука, принца Уильяма. Королевское ежегодное обращение было сконцентрировано главным образом на национальных проблемах, которые охватили Британию в минувшем году, в первую очередь, это тема Brexit и всеобщих выборов. Но королевские источники сообщили, что Елизавета II также сделала акцент на проблемы в ее собственной семье.

Эксперты, специализирующиеся на деятельности Букингемского дворца, отмечают, что каждый год королева также выходит за рамки своего обычного обращения к нации, и посредством тщательной композиции семейных фотографий делает более широким свое рождественское послание.

Как сообщили источники, британская правящая особа намерена рассказать о "бурном годе" как для самого Соединенного Королевства, так и для ее многочисленной семьи. Такого сложного периода для Королевской семьи не было с 1992 года, который сама Елизавета II назвала "ужасным годом". 27 лет назад принц Чарльз отделился от принцессы Дианы, принц Эндрю ушел от своей жены Сары Фергюсон, принцесса Энн развелась с капитаном Марком Филлипсом. Наконец, королевскую семейную резиденцию Виндзорский замок охватил пожар.

Настоящие испытания подстерегали королевскую семью во второй половине 2019 года. В середине декабря мужа королевы, принца Филиппа, герцога Эдинбургского поместили в частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне для лечения некоей существовавшей, но не разглашаемой болезни.

Принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл нарушили правила королевского этикета во время почти двухнедельного визита в Африку. В частности, герцогиня Сассекская надела туфли на большом каблуке, которые не приемлет королева. Еще ранее принц Филипп столкнулся с полицейским расследованием по поводу автомобильной аварии, принц Гарри признал напряженность в его отношениях со своим старшим братом Уильямом, а жена Гарри Меган призналась, что борется со своей новой жизнью, намекнув, что ее обременяет ряд обязанностей как члена королевской семьи.

Самым большим "ударом", с которым столкнулась королевская семья, стали последствия шокирующего интервью газеты Newsnight с герцогом Йоркским, принцем Эндрю, о его отношениях с осужденным покойным педофилом Джеффри Эпштейном. Любимый сын королевы был вынужден прекратить исполнение королевских обязанностей: в частности, он перестал курировать деятельность более 200 благотворительных организаций.

Ожидается, что 59-летний Эндрю будет смотреть завтра телевизионное обращение к своей матери нации вместе с остальной семьей в поместье в Сандрингеме.

Сам Эндрю, отмечает ВВС, неоднократно отрицал утверждения о том, что занимался сексом с одной из жертв опального финансиста, Вирджинией Робертс, когда ей было всего 17 лет. В ответ на это Робертс обвинила его во лжи.