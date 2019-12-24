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24.12.2019 11:28
Рубрика: Происшествия

Эвакуацию людей из зон ЧС хотят сделать обязательной

Текст: Тимофей Борисов
МЧС готовит изменения в законодательство касательно эвакуации граждан из зон ЧС. Ее хотят сделать безальтернативной и обязательной.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Об этом в преддверии профессионального праздника, дня Спасателя, в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

В зонах чрезвычайной ситуации практически всегда спасателям приходится уговаривать некоторых граждан покинуть свои дома, но те, опасаясь мародеров, отказываются подчиниться.

"Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с проблемой - это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте. Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной принудительной эвакуации населения", - сказал Евгений Зиничев.

Правда, если такие изменения в закон будет приняты, неизбежно возникнут дополнительные трудности. Во-первых, как обеспечить полную сохранность имущества на обширных территориях, попавших в зону возможного ЧС? А во-вторых, как обеспечить выполнение этого закона?

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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Как известно, население в селах, что на Дальнем Востоке, что в Сибири - в основном охотники и собиратели не робкого десятка, которым упрямства и решительности не занимать. Они не только послать могут, но и стрелять. Вряд ли дойдет до крайностей, но в любом случае спасателям будет непросто обеспечить принудительную эвакуацию.

Министр пояснил, что сейчас по закону ее можно осуществить лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Он также не исключил объединения двух глобальных систем безопасности, действующих в стране - Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и системы гражданской обороны (ГО).

"Сейчас они регламентируются двумя законами ("О гражданской обороне" и "О защите населения"), которые в некоторых положениях даже противоречат друг другу", - сказал министр.

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Поэтому Зиничев не исключил появления в будущем единого закона, который бы исключил дублирование функций разных служб, относительно реагирования на ЧС и ликвидации последствий. Ведь в этом процессе задействовано далеко не одно МЧС, а большое количество и других министерств и ведомств.

К сожалению, по словам министра, нередки ситуации, когда некоторые из федеральных органов исполнительной власти используют безответственный подход: хочу, дам информацию по ЧС, хочу - нет. В связи с этим МЧС планирует ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемую из других источников.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС

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