"Яндекс" стал помогать оценивать потенциальных заемщиков банков

"Яндекс" действительно помогает кредитным бюро с оценкой потенциальных заемщиков для банков, но результат этой работы не является руководством к действию и не влияет на итоговый результат кредитного скоринга. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Кредитный скоринг - система оценки кредитоспособности, основанная на численных статистических методах. Она позволяет более или менее точно определить, степень риска заемщика, его возможность исполнять или не исполнять взятые на себя обязательства.

"Предиктивные модели давно стали неотъемлемой частью бизнеса из разных сфер: ритейл, логистика, финансы и другие. Такие решения предоставляет большинство интернет-компаний. Они помогают, например, оптимизировать маркетинговые кампании, уменьшить отток пользователей, улучшить системы рекомендации и снизить риски принятия самых разных решений", - отметили в пресс-службе IT-компании.

В "Яндексе" подчеркнули, что никакие данные пользователей не передаются, доступа к ним нет. Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре, пояснили в компании.

В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число - результат оценки. Результат носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях, заверили в пресс-службе "Яндекса".

О совместных проектах "Яндекса" и двух кредитных бюро - ОКБ и "Эквифакс" сообщило издание РБК.