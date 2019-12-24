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24.12.2019 18:26
Рубрика: Общество

Был или не был

Искусственный интеллект прочитал Шекспира
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
К спорам об авторстве пьес великого Уильяма Шекспира подключился искусственный интеллект. Он попробовал беспристрастно разобраться, чья же рука писала эти вечные тексты.
В будущем искусственный интеллект разберется со спорными вопросами авторства. Фото: REUTERS В будущем искусственный интеллект разберется со спорными вопросами авторства. Фото: REUTERS
В будущем искусственный интеллект разберется со спорными вопросами авторства. Фото: REUTERS

Следствие по делу этого самого цитируемого в мире драматурга длится уже почти 200 лет. Ученые ожесточенно спорят, кто на самом деле был автором более 30 пьес, нескольких поэм и 154 сонетов. Так как о жизни человека с именем Уильям Шекспир известно крайне мало, то естественно это открывает поле для разных версий. За эти годы выдвигались самые неожиданные варианты, причем, казалось бы, с вескими аргументами. На сегодня на месте великого драматурга уже побывали около 80 разных людей.

Фото: iStock
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Очень популярна версия, что за этим именем скрывалась группа объединенных единым псевдонимом. Возглавлял ее английский философ, писатель, политик Фрэнсис Бэкон. Их целью было стремление распространить передовую политическую и философскую систему, чего они не могли делать публично. А в одной из самых последних версий утверждается, что знаменитые пьесы были написаны знаменитой Марией Стюарт.

Среди популярных вариантов есть и такой: Шекспир действительно писал знаменитые пьесы, но многие в соавторстве с другими известными драматургами. В то время подобное соавторство было довольно распространенно. Наукой уже признано, что как минимум 17 из 44 пьес Шекспира являются соавторскими. Среди его партнеров были, в частности, Джон Флетчер, Томас Мидлтон, Кристофер Марло.

Искусственный интеллект написал сонеты в стиле Шекспира, в которых многие спецы не смогли найти отличия

Обычно в таких тандемах драматурги распределяли между собой действия или отдельные сцены пьесы. Но кто что конкретно написал? Где рука самого Шекспира, а где его напарника? Вопрос принципиальный для науки. И она давно бьется над ответом. Ученые оценивают стиль и множество других признаков, присущих только данному "перу", и сравнивают с манерой предполагаемых соавторов.

Работа очень скрупулезная. Еще в XIX веке ее провел Джеймс Спеддинг, доказывая, что над пьесой "Генрих VIII" Шекспир работал совместно с Джоном Флетчером. Основной уликой, которая позволила разделить авторство, стало использование дополнительного слога в строке: 11 слогов вместо десяти, положенных в правильном пятистопном ямбе. Затем в разные годы еще несколько ученых занимались "Генрихом VIII". В итоге сейчас наиболее распространена точка зрения, что Шекспиру в этой пьесе принадлежат первая и вторая сцены первого акта, третья и четвертая сцены второго акта, начало второй сцены третьего и первая сцена четвертого акта. Все остальное писала рука Флетчера.

Фото: Istock
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Проверить эту версию чешский ученый Петр Плехач решил поручить искусственному интеллекту. Но вначале нейросеть требовалось сделать настоящим шекспироведом, а также знатоком произведений, написанных Флетчером. Она тысячи раз перечитала их пьесы и только потом приступила к анализу "Генриха", оценивая стиль, частоту слов и ритмические модели стиха.

Вывод? Искусственный интеллект утверждает, что пьеса написана этими драматургами совместно. Более того, авторство в актах распределено именно так, как установлено Спеддингом. Но между человеком и машиной остались небольшие разногласия, которые относятся к четвертому акту пьесы. Правда, они не столь принципиальны.

Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем искусственный интеллект возьмется не только за другие пьесы Шекспира, но разберется и с многими спорными ситуациями в мировой литературе. Кстати, другой искусственный интеллект научился писать сонеты в стиле Шекспира. Половина опрошенных, знакомых с его творчеством, не смогли с уверенностью найти отличия.

Кстати

Фантазию для альта и оркестра "Цифровой восход", созданную нейросетью "Яндекс", исполнил Юрий Башмет в сопровождении оркестра "Новая Россия". Впервые музыкант мирового уровня сыграл мелодию, созданную искусственным интеллектом. Сам он оценил это творение не очень высоко: "Кирпичики какие-то". Но авторы нейросети полны оптимизма. Ее обучали, загрузив в Сеть сотни классических произведений, - от Баха до Шнитке. Хотя пока из нее вышел поток звуков, согласны они, но даже в нем вдруг появляются интонации, которые неожиданно цепляют слух. Когда-то машина безнадежно проигрывала человеку в шахматы, а сейчас даже чемпионы мира не решаются садиться с ней за доску. Энтузиасты уверены, что совсем скоро искусственный интеллект сможет достичь уровня Баха и Моцарта. Оппоненты не согласны: не сможет машина "поверить алгеброй гармонию", что, кстати, уже пытался делать пушкинский Сальери.

Тут можно напомнить, что недавно японские ученые поручили искусственному интеллекту написать музыку в стиле Баха. Этот плагиат был проверен на тысяче с лишним людей, среди которых большинство имели базовые представления о музыке. Их попросили отличить, что писал Бах, а что машина. Более 50 процентов не смоги найти отличия.

Общество Наука

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