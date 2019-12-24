К спорам об авторстве пьес великого Уильяма Шекспира подключился искусственный интеллект. Он попробовал беспристрастно разобраться, чья же рука писала эти вечные тексты.

Следствие по делу этого самого цитируемого в мире драматурга длится уже почти 200 лет. Ученые ожесточенно спорят, кто на самом деле был автором более 30 пьес, нескольких поэм и 154 сонетов. Так как о жизни человека с именем Уильям Шекспир известно крайне мало, то естественно это открывает поле для разных версий. За эти годы выдвигались самые неожиданные варианты, причем, казалось бы, с вескими аргументами. На сегодня на месте великого драматурга уже побывали около 80 разных людей.

Очень популярна версия, что за этим именем скрывалась группа объединенных единым псевдонимом. Возглавлял ее английский философ, писатель, политик Фрэнсис Бэкон. Их целью было стремление распространить передовую политическую и философскую систему, чего они не могли делать публично. А в одной из самых последних версий утверждается, что знаменитые пьесы были написаны знаменитой Марией Стюарт.

Среди популярных вариантов есть и такой: Шекспир действительно писал знаменитые пьесы, но многие в соавторстве с другими известными драматургами. В то время подобное соавторство было довольно распространенно. Наукой уже признано, что как минимум 17 из 44 пьес Шекспира являются соавторскими. Среди его партнеров были, в частности, Джон Флетчер, Томас Мидлтон, Кристофер Марло.

Искусственный интеллект написал сонеты в стиле Шекспира, в которых многие спецы не смогли найти отличия

Обычно в таких тандемах драматурги распределяли между собой действия или отдельные сцены пьесы. Но кто что конкретно написал? Где рука самого Шекспира, а где его напарника? Вопрос принципиальный для науки. И она давно бьется над ответом. Ученые оценивают стиль и множество других признаков, присущих только данному "перу", и сравнивают с манерой предполагаемых соавторов.

Работа очень скрупулезная. Еще в XIX веке ее провел Джеймс Спеддинг, доказывая, что над пьесой "Генрих VIII" Шекспир работал совместно с Джоном Флетчером. Основной уликой, которая позволила разделить авторство, стало использование дополнительного слога в строке: 11 слогов вместо десяти, положенных в правильном пятистопном ямбе. Затем в разные годы еще несколько ученых занимались "Генрихом VIII". В итоге сейчас наиболее распространена точка зрения, что Шекспиру в этой пьесе принадлежат первая и вторая сцены первого акта, третья и четвертая сцены второго акта, начало второй сцены третьего и первая сцена четвертого акта. Все остальное писала рука Флетчера.

Проверить эту версию чешский ученый Петр Плехач решил поручить искусственному интеллекту. Но вначале нейросеть требовалось сделать настоящим шекспироведом, а также знатоком произведений, написанных Флетчером. Она тысячи раз перечитала их пьесы и только потом приступила к анализу "Генриха", оценивая стиль, частоту слов и ритмические модели стиха.

Вывод? Искусственный интеллект утверждает, что пьеса написана этими драматургами совместно. Более того, авторство в актах распределено именно так, как установлено Спеддингом. Но между человеком и машиной остались небольшие разногласия, которые относятся к четвертому акту пьесы. Правда, они не столь принципиальны.

Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем искусственный интеллект возьмется не только за другие пьесы Шекспира, но разберется и с многими спорными ситуациями в мировой литературе. Кстати, другой искусственный интеллект научился писать сонеты в стиле Шекспира. Половина опрошенных, знакомых с его творчеством, не смогли с уверенностью найти отличия.

Кстати

Фантазию для альта и оркестра "Цифровой восход", созданную нейросетью "Яндекс", исполнил Юрий Башмет в сопровождении оркестра "Новая Россия". Впервые музыкант мирового уровня сыграл мелодию, созданную искусственным интеллектом. Сам он оценил это творение не очень высоко: "Кирпичики какие-то". Но авторы нейросети полны оптимизма. Ее обучали, загрузив в Сеть сотни классических произведений, - от Баха до Шнитке. Хотя пока из нее вышел поток звуков, согласны они, но даже в нем вдруг появляются интонации, которые неожиданно цепляют слух. Когда-то машина безнадежно проигрывала человеку в шахматы, а сейчас даже чемпионы мира не решаются садиться с ней за доску. Энтузиасты уверены, что совсем скоро искусственный интеллект сможет достичь уровня Баха и Моцарта. Оппоненты не согласны: не сможет машина "поверить алгеброй гармонию", что, кстати, уже пытался делать пушкинский Сальери.

Тут можно напомнить, что недавно японские ученые поручили искусственному интеллекту написать музыку в стиле Баха. Этот плагиат был проверен на тысяче с лишним людей, среди которых большинство имели базовые представления о музыке. Их попросили отличить, что писал Бах, а что машина. Более 50 процентов не смоги найти отличия.