Южнокорейский концерн построит в Благовещенске 4-звездочный отель

Южнокорейский концерн, который уже построил и управляет в России несколькими гостиницами, намерен расширить свою гостиничную сеть в РФ, построив еще один отель в Благовещенске. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источники, близкие к концерну.

Как следует из публикаций, предприниматели намерены принять участие в деволоперском проекте "Золотая миля", который начнут реализовывать в Благовещенске с 2023 года. Проект предусматривает создание целого комплекса объектов инфраструктуры, отдыха и туризма.

Согласно предварительным планам, в Благовещенске возведут 10-этажный 4-звездочный отель на 224 номера. В гостинице также будут рестораны, фитнес-центр, спа-салон и другие удобства. В настоящий момент представители конгломерата ведут переговоры с компанией, которая отвечает за общую реализацию проекта "Золотая миля". "Окончательное решение по поводу конкретного вида и размеров отеля будет принято в том числе и после консультаций с местными жителями", - заявили в концерне. По мнению экспертов, этот регион имеет хорошие перспективы в плане туризма, данный район ежегодно посещают более 140 тысяч человек, а потому спрос на гостиницу есть.

Отметим, что концерн, который будет строить отель в Благовещенске, уже успел себя хорошо зарекомендовать в России как компания, которая создает гостиницы самого высокого класса и поддерживает высочайший уровень сервиса. Так одно из зданий даже получило звание "лучшего отеля Москвы". Помимо столицы компания построила отель в Санкт-Петербурге, управляет отелем во Владивостоке. В центре Сеула перед главной гостиницей концерна несколько лет назад появилась "площадь Пушкина", где возведен памятник русскому поэту. Место под монумент предоставили бесплатно, активно поддержав идею создать подобный "уголок России" в центре южнокорейской столицы.