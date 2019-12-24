Из федеральных телепрограмм в интернете исчезнет нелегальная реклама

В 2020 году в России появятся официальные поставщики телепрограмм и фильмов в интернете. Таких платформ вопреки первоначальной идее о "едином окне" будет несколько.

"Мы рассчитываем завершить работу над законопроектом в весеннюю сессию. Новые нормы вступят в силу в следующем году", - сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Российской газеты". Предполагается, что поставщики контента станут посредниками по доставке эфирного вещания 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплекса (в них входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ") сторонним онлайн-видеосервисам, которые дают пользователям возможность смотреть телевидение через интернет на любых устройствах, включая смартфоны и планшеты. В числе, например, популярные ivi, Megogo, Okko, Мегафон-ТВ.

Видеосервисы под угрозой блокировки не смогут распространять контент телеканалов в обход уполномоченных поставщиков. Кроме того, их предлагали обязать использовать для трансляции не собственное программное обеспечение, а плеер уполномоченных платформ.

"К законопроекту поступил ряд замечаний, - рассказал Левин. - Одно из них высказала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), указав, что нельзя создавать одну платформу-поставщика. Поэтому при доработке поправок мы исключили упоминание о том, что посредник должен быть единственный. Кроме того, оставили возможность федеральным каналам продолжать вещать на своих сайтах с использованием собственного ПО (в первоначальной версии законопроекта такой нормы не было. - Прим. ред.)".

Что касается самих видеосервисов, то вопрос, как именно они должны будут использовать плеер, остается открытым. "Сейчас продолжаются консультации с вещателями и операторами связи, которые имеют собственные платформы для трансляции контента в интернете, - пояснил депутат. - Мы ищем решение, которое бы в первую очередь отвечало интересам граждан. С одной стороны, у привычных им сервисов должна остаться возможность транслировать каналы первого и второго мультиплекса. С другой - нужно сделать так, чтобы граждане смотрели легальный качественный оригинальный контент без всякой модификации, включая незаконные рекламные врезки".

Антипиратские поправки поставили на паузу

Осенью 2018 года в России появился меморандум по борьбе с пиратством в интернете. Его подписали крупнейшие российские интернет-компании и правообладатели. На основе меморандума создали реестр указателей страниц пиратских интернет-сайтов (держатель реестра - Медиа-коммуникационный союз, объединяющий операторов связи и телевещателей), которые оперативно удаляются из поисковой выдачи во внесудебном порядке.

Практика оказалась эффективной, поэтому в расширенном формате ее предложили закрепить законодательно. Интернет-компании и правообладатели подготовили для этого поправки в антипиратский закон. Предполагалось, что обязанность оперативно удалять ссылки из выдачи появится у всех поисковиков, работающих в России, то есть не только у "Яндекса" и Mail.ru Group, но и у Google.

Как сообщил Леонид Левин, всю осень по этому поводу велись консультации. "В целом, поправки готовы к внесению законопроекта в Госдуму, но представителям индустрии было предложено еще раз подумать, нужно ли закреплять эту практику законом. Мы в комитете считаем, что имеющегося саморегулирования достаточно", - подчеркнул депутат.