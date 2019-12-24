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24.12.2019 13:51
Рубрика: Общество

Изображение древнего демона нашли на обороте ассирийской таблички

Текст: Денис Передельский
Фото: Assyriologist Troels Pank Arboll / University of Copenhagen Фото: Assyriologist Troels Pank Arboll / University of Copenhagen
Фото: Assyriologist Troels Pank Arboll / University of Copenhagen

Ассириолог Троэльс Панк Арбелл из Университета Копенгагена при изучении древних ассирийских глиняных табличек случайно обнаружил изображение демона эпилепсии с рогами и хвостом.

Об открытии рассказывается на сайте университета. Сообщается, что исследователь изучал таблички, которые хранятся в фондах Берлинского музея. Их возраст составляет около 2700 лет. Считается, что ассирийцы записали на них медицинские тексты - описание лечебных процедур.

Исследователю повезло - на оборотной стороне одной из табличек он случайно обнаружил рисунок, который ранее никто не замечал. Более того, оказалось, что он нашел древнейшее изображение ужасающего демона, который насылал на людей эпилепсию. Он изображен с рогами, хвостом и змеиным языком.

Фото: Getty Images
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Сама табличка была найдена на территории современного Ирака, где располагалась Ассирия. Главным божеством в этой империи считался бог Ашур. Текст на табличке написан на диалекте - смеси ныне исчезнувшего семитского языка и аккадского языка. Он был написан клинописью, где некоторые знаки обозначают целые слова и даже звуки. Эта система письма подобна древнеегипетской. Трольс Арбелл заново прочитал и интерпретировал оригинальный текст.

"Рисунки сверхъестественных сил очень редко встречаются на клинописных табличках с магическими и медицинскими процедурами, - говорит исследователь. - Когда есть рисунок, он обычно изображает одну из тех фигур, которые целители использовали в своих ритуалах, а не самого демона. Но здесь мы получаем представление об "эпилептическом демоне" от целителя. Должно быть, тот, кто написал текст, изобразил и демона".

Ученым давно известно, что ассирийцы и вавилоняне рассматривали болезни как явления, вызванные богами, демонами или колдовством. А целители отвечали за изгнание этих сверхъестественных сил. Поэтому они применяли не только лекарства, но и ритуалы и заклинания.

Однако до сих пор археологических свидетельств такой практики не было. Обнаруженный рисунок стал первым подобным доказательством. Ученым впервые удалось проследить прямую связь между изображением демона и болезнью, которую он насылает, то есть эпилепсией, которую в Ассирии называли "бенну". Табличка рассказывает, как с ней бороться.

"Бенну" является лишь одним из заболеваний, описанных в текстах 2700-летней давности. В древнем Ираке явно боялись этой болезни: в тексте описаны симптомы, в том числе припадки, потеря сознания или рассудка. В некоторых случаях пациенты блеяли как козы.

"В тексте также говорится, что демон действовал от имени лунного бога Сина, когда насылал на человека эпилепсию, - говорит Арбелл. - Поэтому ассирийцы и вавилоняне верили, что существует связь между Луной, эпилепсией и безумием. В последующие тысячелетия эта идея получила широкое распространение, в том числе и в Европе".

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