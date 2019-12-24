Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Подробностей обсуждения Силуанов не привел. При этом, по его словам, ЦБ "по идее не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает", поскольку это так или иначе сводится к конфликту интересов.

Ранее об обсуждении передачи Сбербанка от ЦБ другой государственной структуре писал ряд СМИ. Первый зампред Банка России Сергей Швецов после заявлял, что оснований для такой передачи нет.

Сейчас Банк России владеет Сбербанком в формате "50% плюс одна акция". Остальные акции Сбербанка находятся в свободном обращении.