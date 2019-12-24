Новости

Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
Трамп: США справятся с "рождественским подарком" от КНДР 18:23
Физики нашли ответ, почему лед скользкий 18:21
На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик 18:18
Калининградского террориста осудили за намерение убить сотрудника ФСБ 18:17
Ветеран, освобождавший Севастополь, поехал в Крым на поезде 18:05
В Польше пресекли попытку контрабанды ценного артефакта с Украины 18:03
Видео: Стекло спасло мальчика от разъяренного тигра в зоопарке в Ирландии 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 19:37
Рубрика: Экономика

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

Текст: Роман Маркелов

В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
Фото: iStock
Полную компенсацию советских вкладов приостановили до 2023 года

Подробностей обсуждения Силуанов не привел. При этом, по его словам, ЦБ "по идее не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает", поскольку это так или иначе сводится к конфликту интересов.

Ранее об обсуждении передачи Сбербанка от ЦБ другой государственной структуре писал ряд СМИ. Первый зампред Банка России Сергей Швецов после заявлял, что оснований для такой передачи нет.

Сейчас Банк России владеет Сбербанком в формате "50% плюс одна акция". Остальные акции Сбербанка находятся в свободном обращении.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк Госфонды и контрольные органы Центральный банк Правительство Минфин

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"