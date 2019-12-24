Собака-проводник - это не просто питомец, а профессиональный спутник слепого человека и людей с серьезными нарушениями по зрению. Для них дорога до магазина, поликлиники или соседнего парка - настоящая полоса препятствий, пройти ее без специально обученного животного в одиночку просто невозможно. Особенно в таком мегаполисе, как Москва. Обозреватель "РГ" отправился в крупнейшую в России школу подготовки собак-проводников в подмосковной Купавне и узнал, как из обычных щенков выращивают настоящих городских Рэмбо.

Собачий Хогвартс

По нормативным документам проводниками в нашей стране могут стать всего четыре породы собак: лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарки. Именно они лучше всего усваивают курс обучения и обладают всеми задатками будущих спутников слепых. В Купавне сейчас готовят овчарок и лабрадоров, причем последних в несколько раз больше. "Овчарка - собака одного хозяина. Она не такая контактная, как лабрадор, более преданная, ей намного сложнее переключиться на другого человека", - говорит тренер-дрессировщик Елена Сафиуллина. А поводырь, как бы это кощунственно ни звучало, такое же индивидуальное средство реабилитации инвалида, как коляска или протез. Животное принадлежит фонду соцстрахования, и если незрячий умирает, то его передают другому.

В Купавне есть собственный племенной фонд. На стороне щенков приобретают редко. Причем племенные собаки тоже проходят обучение и сдают экзамены. Только потом их не стерилизуют. Вот Линда, например, уже принесла несколько пометов по 5-7 щенков. "Это очень важно, так как мы уже на генетическом уровне формируем предрасположенность к такой работе", - объясняет Сафиуллина. Первый экзамен щенок проходит в 45 дней - это так называемый тест Кэмпбелла. Оценивается контактность собаки, ее характер, степень доминирования и подчинения, реакция на громкие звуки, готовность следовать за человеком. Чем больше щенок готов взаимодействовать, тем лучший из него выйдет проводник. Отбраковки на этом этапе нет - к малышам только присматриваются. По статистике, из 10 собак тест проходят восемь животных.

С двух до восьми месяцев щенков социализируют: учат не бояться людей, транспорта, не гоняться за птицами, не ставить лапы на прохожих и так далее. Но поведение животных постоянно меняется: в восемь-девять месяцев начинается половое созревание, и непоседа превращается в спокойную и стойкую на раздражители собаку, а из тихого и покладистого щенка вдруг вырастает охотник - бросается на все, что движется, не реагируя ни на какие команды. Примерно в этом возрасте еще до основной подготовки и оценивает собаку инструктор. Он внимательно следит за поведением в разных условиях на площадке и в городе. Если пес явно не готов к службе, его выбраковывают и подыскивают ему зрячего хозяина. Лабрадор Юмми, например, так и не стала проводником, ее звонкий лай слышен еще за воротами школы. Она теперь охранник.

В школу зачислены

Собак, которых инструкторы сочли способными и воспитуемыми, дрессировать начинают примерно в годовалом возрасте. Подготовка состоит из общей и специальной частей. В рамках общего курса будущего проводника учат выполнять известные команды: "сидеть", "лежать", "фу", "апорт", "место", "рядом" и так далее. А специальный курс - это ведение слепого человека, когда собака в шлейке, ошейнике с ручкой, за которую держится незрячий.

Сложнее всего приучить собаку не теряться в местах большого скопления людей - например, в метро. Для этого животных периодически вывозят в город и тренируют, что называется, в боевых условиях. Опаснее всего эскалатор - на сходе с него лапки может затянуть под гребенку. Тогда сильная травма неизбежна. Поэтому проводников учат перепрыгивать это место. Второй важнейший момент - не реагировать на чужаков, протягивающих лакомства. Это отвлекает от службы, да и колбаска может оказаться "с душком". Третий пункт - остановка перед препятствием. Неважно, проезжая часть впереди, столб или дерево - собака должна встать как вкопанная.

Прежде чем стать проводником, собаки проходят курс обучения и сдают экзамены. Фото: Егор Просвирников

На полосе препятствий будущих проводников специально провоцируют на ошибки. Например, впереди на тротуаре люк, а животное с силой тащат вперед. Собака должна упираться всем весом. "Если справляется с заданием, даем вкусное лакомство. Со временем уменьшаем частоту прикормки, и пес проходит полосу сам без дополнительной мотивации", - рассказывает инструктор Наталья Хащевская, протягивая лабрадору Этель кусочек сыра. Не менее важно научить собаку правильно подводить незрячего к автобусам, троллейбусам и трамваям. Для этого в школе есть даже тренировочный "Пазик". Проводник осторожно доводит слепого до открытой двери. Ищет в салоне для него свободное место. Справляется со всеми заданиями и овчарка Уго. Он гораздо старше одноклассников - ему уже полтора года. "Овчарок чаще передаем ближе к двум годам, а лабрадоры обычно уже готовы служить в год с хвостиком, они быстрее усваивают программу", - говорит Хащевская.

Самый страшный раздражитель для проводников - это, конечно же, другие животные. Особенно коты. Чтобы собаки на них не реагировали, в школе есть "снаряд" для отработки не свойственного им равнодушия к пушистым. Здесь, словно у себя дома, свободно расхаживает кот Бэтмен и иногда даже пытается задираться на "коллег". Проводники же вообще не обращают на него внимания - выдержка стальная.

В конце обучения собаки сдают экзамен. Не растеряться нужно на площадке и в городе. Причем в качестве экзаменатора выступает незнакомец - инструктор, который их не тренировал. Это создает дополнительный стресс.

Обучение и проверку знаний проходит не только проводник, но и незрячий. "Когда собака готова, мы приглашаем инвалида к нам в школу для обучения. Оно проходит в течение двух недель. Собаку и инвалида учит взаимодействовать опытный инструктор-методист. Все это время человек живет здесь, мы обеспечиваем трехразовое питание и крышу над головой. При этом проезд до школы тоже оплачивается", - рассказывает замдиректора школы по социальным вопросам Андрей Ивашков.

В самом конце тестируют уже незрячего. Если с собакой найден общий язык, то домой они вернутся вместе. С этого момента собака принадлежит инвалиду по договору безвозмездного пользования.

Справка "РГ"

Как получить собаку

Бесплатно получить собаку-проводника могут инвалиды по зрению I группы. Сначала нужно обратиться по месту жительства в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там специалисты составят индивидуальную программу реабилитации. Собака-проводник должна быть в ней указана как мера реабилитации. Далее с этой программой надо обратиться в территориальное отделение Фонда соцстрахования (в Москве - в департамент соцзащиты). Там предложат заполнить анкету, чтобы подобрать наиболее подходящую собаку - с учетом веса, роста и даже темперамента человека. Далее остается дождаться, когда проводника персонально подберут и подготовят - время ожидания составляет в среднем от трех месяцев до года. После этого поступит приглашение от школы для обучения. Дорогу оплатят. Содержание такой собаки - тоже обязанность государства. В 2019 году размер ежегодной компенсации на содержание животного составляет 24 545,6 рубля.