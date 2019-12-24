Новости

Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику 21:36
Володин обсудил реализацию Минских соглашений с Медведчуком 21:22
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции 21:13
На российско-азербайджанской границе открылся новый мост 21:07
Росфинмониторинг предупредил о фейковых письмах от имени ведомства 20:55
Суд избрал меру пресечения начальнику отделения МВД Армянска 20:50
В Польше прошел новогодний марафон на русском языке 20:45
Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 20:36
Рубрика: Общество

Сложно быть другом

Как готовят собак-проводников и как получить их слепым и слабовидящим людям
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Неделя № 292(8050)
Собака-проводник - это не просто питомец, а профессиональный спутник слепого человека и людей с серьезными нарушениями по зрению. Для них дорога до магазина, поликлиники или соседнего парка - настоящая полоса препятствий, пройти ее без специально обученного животного в одиночку просто невозможно. Особенно в таком мегаполисе, как Москва. Обозреватель "РГ" отправился в крупнейшую в России школу подготовки собак-проводников в подмосковной Купавне и узнал, как из обычных щенков выращивают настоящих городских Рэмбо.

Собачий Хогвартс

По нормативным документам проводниками в нашей стране могут стать всего четыре породы собак: лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарки. Именно они лучше всего усваивают курс обучения и обладают всеми задатками будущих спутников слепых. В Купавне сейчас готовят овчарок и лабрадоров, причем последних в несколько раз больше. "Овчарка - собака одного хозяина. Она не такая контактная, как лабрадор, более преданная, ей намного сложнее переключиться на другого человека", - говорит тренер-дрессировщик Елена Сафиуллина. А поводырь, как бы это кощунственно ни звучало, такое же индивидуальное средство реабилитации инвалида, как коляска или протез. Животное принадлежит фонду соцстрахования, и если незрячий умирает, то его передают другому.
Чтобы доказать, что у него нет ноги, инвалиду пришлось ползти

В Купавне есть собственный племенной фонд. На стороне щенков приобретают редко. Причем племенные собаки тоже проходят обучение и сдают экзамены. Только потом их не стерилизуют. Вот Линда, например, уже принесла несколько пометов по 5-7 щенков. "Это очень важно, так как мы уже на генетическом уровне формируем предрасположенность к такой работе", - объясняет Сафиуллина. Первый экзамен щенок проходит в 45 дней - это так называемый тест Кэмпбелла. Оценивается контактность собаки, ее характер, степень доминирования и подчинения, реакция на громкие звуки, готовность следовать за человеком. Чем больше щенок готов взаимодействовать, тем лучший из него выйдет проводник. Отбраковки на этом этапе нет - к малышам только присматриваются. По статистике, из 10 собак тест проходят восемь животных.

С двух до восьми месяцев щенков социализируют: учат не бояться людей, транспорта, не гоняться за птицами, не ставить лапы на прохожих и так далее. Но поведение животных постоянно меняется: в восемь-девять месяцев начинается половое созревание, и непоседа превращается в спокойную и стойкую на раздражители собаку, а из тихого и покладистого щенка вдруг вырастает охотник - бросается на все, что движется, не реагируя ни на какие команды. Примерно в этом возрасте еще до основной подготовки и оценивает собаку инструктор. Он внимательно следит за поведением в разных условиях на площадке и в городе. Если пес явно не готов к службе, его выбраковывают и подыскивают ему зрячего хозяина. Лабрадор Юмми, например, так и не стала проводником, ее звонкий лай слышен еще за воротами школы. Она теперь охранник.

В школу зачислены

Собак, которых инструкторы сочли способными и воспитуемыми, дрессировать начинают примерно в годовалом возрасте. Подготовка состоит из общей и специальной частей. В рамках общего курса будущего проводника учат выполнять известные команды: "сидеть", "лежать", "фу", "апорт", "место", "рядом" и так далее. А специальный курс - это ведение слепого человека, когда собака в шлейке, ошейнике с ручкой, за которую держится незрячий.

Сложнее всего приучить собаку не теряться в местах большого скопления людей - например, в метро. Для этого животных периодически вывозят в город и тренируют, что называется, в боевых условиях. Опаснее всего эскалатор - на сходе с него лапки может затянуть под гребенку. Тогда сильная травма неизбежна. Поэтому проводников учат перепрыгивать это место. Второй важнейший момент - не реагировать на чужаков, протягивающих лакомства. Это отвлекает от службы, да и колбаска может оказаться "с душком". Третий пункт - остановка перед препятствием. Неважно, проезжая часть впереди, столб или дерево - собака должна встать как вкопанная.

Прежде чем стать проводником, собаки проходят курс обучения и сдают экзамены. Фото: Егор Просвирников

На полосе препятствий будущих проводников специально провоцируют на ошибки. Например, впереди на тротуаре люк, а животное с силой тащат вперед. Собака должна упираться всем весом. "Если справляется с заданием, даем вкусное лакомство. Со временем уменьшаем частоту прикормки, и пес проходит полосу сам без дополнительной мотивации", - рассказывает инструктор Наталья Хащевская, протягивая лабрадору Этель кусочек сыра. Не менее важно научить собаку правильно подводить незрячего к автобусам, троллейбусам и трамваям. Для этого в школе есть даже тренировочный "Пазик". Проводник осторожно доводит слепого до открытой двери. Ищет в салоне для него свободное место. Справляется со всеми заданиями и овчарка Уго. Он гораздо старше одноклассников - ему уже полтора года. "Овчарок чаще передаем ближе к двум годам, а лабрадоры обычно уже готовы служить в год с хвостиком, они быстрее усваивают программу", - говорит Хащевская.

Самый страшный раздражитель для проводников - это, конечно же, другие животные. Особенно коты. Чтобы собаки на них не реагировали, в школе есть "снаряд" для отработки не свойственного им равнодушия к пушистым. Здесь, словно у себя дома, свободно расхаживает кот Бэтмен и иногда даже пытается задираться на "коллег". Проводники же вообще не обращают на него внимания - выдержка стальная.

В конце обучения собаки сдают экзамен. Не растеряться нужно на площадке и в городе. Причем в качестве экзаменатора выступает незнакомец - инструктор, который их не тренировал. Это создает дополнительный стресс.

Обучение и проверку знаний проходит не только проводник, но и незрячий. "Когда собака готова, мы приглашаем инвалида к нам в школу для обучения. Оно проходит в течение двух недель. Собаку и инвалида учит взаимодействовать опытный инструктор-методист. Все это время человек живет здесь, мы обеспечиваем трехразовое питание и крышу над головой. При этом проезд до школы тоже оплачивается", - рассказывает замдиректора школы по социальным вопросам Андрей Ивашков.

В самом конце тестируют уже незрячего. Если с собакой найден общий язык, то домой они вернутся вместе. С этого момента собака принадлежит инвалиду по договору безвозмездного пользования.

Справка "РГ"

Как получить собаку

Бесплатно получить собаку-проводника могут инвалиды по зрению I группы. Сначала нужно обратиться по месту жительства в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там специалисты составят индивидуальную программу реабилитации. Собака-проводник должна быть в ней указана как мера реабилитации. Далее с этой программой надо обратиться в территориальное отделение Фонда соцстрахования (в Москве - в департамент соцзащиты). Там предложат заполнить анкету, чтобы подобрать наиболее подходящую собаку - с учетом веса, роста и даже темперамента человека. Далее остается дождаться, когда проводника персонально подберут и подготовят - время ожидания составляет в среднем от трех месяцев до года. После этого поступит приглашение от школы для обучения. Дорогу оплатят. Содержание такой собаки - тоже обязанность государства. В 2019 году размер ежегодной компенсации на содержание животного составляет 24 545,6 рубля.

Общество Соцсфера Соцзащита

Главное сегодня

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года