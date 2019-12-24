Как леди серебряного возраста стала топ-моделью

Выйти на пенсию и быть счастливым. Для большинства россиян почтенного возраста это невыполнимое условие. Ушедшее здоровье и смешная пенсия доведут до депрессии любого. Кроме того, 75 процентов россиян, по данным ФОМ, считают жизнь пенсионера скучной. Корреспонденты "РГ" побывали в гостях у трижды мамы и дважды бабушки Елены Юдаковой, которой возраст помог начать... модельную карьеру.

Ожидая встречи с гиперактивной бабушкой с фиолетовыми локонами, которая на излете лет подалась в манекенщицы, нервно жмем кнопку звонка. Дверь открывает стройная ухоженная женщина в клетчатой рубашке с закатанными рукавами, цветных джинсах, с короткими взъерошенными волосами и идеальным маникюром, она никак не тянет на бабушку.

- Меня раздражает кличка, которую нам придумали, - пенсы. Какое-то неприличное слово. А про "возраст дожития" слышали? В страховках, чтобы не писать "до смерти", пишут - "на дожитие", это ужасно. Мне нравится определение "серебряный возраст".

Наша героиня любит фотографироваться и рада попозировать на камеру фотокорра. "Хорошо попасть в руки профи. У профи и седина, и морщины - это красиво. Седина, кстати, сейчас в тренде. И очень большой спрос на возраст "55+".

Как Елена, по профессии инженер, учившаяся вместе с мужем в Московском авиационном, умудрилась оказаться на подиуме? "Совершенно случайно, как в сказке. Дочь подарила фотосессию в студии. На этой фотосессии мне и рассказали про модельные проекты для женщин в возрасте. Я позвонила в "Школу королевской осанки", пришла туда и осталась".

В "Школу королевской осанки", включенную в программу "Московское долголетие", лицам до 55 лет вход строго запрещен. От 55 и выше - добро пожаловать. "Школьниц" и "школьников" здесь учат держать осанку, следить за фигурой, ну и, конечно, обучают дефиле. "К нам приходят обыкновенные женщины на пенсии, которым скучно сидеть дома. Есть и мужчины, но не так много, они же стесняются".

За каждым их выходом на подиум - честный труд и неподдельный интерес. Костюмы "школьницы" сами придумывают, сами шьют, меняются друг с другом, обсуждают образ.

- В этом сезоне в Москве было очень красивое событие - "Леди Москва Центрального округа". Нескучный сад, прекрасная погода. И мы были одеты в стиле хиппи. Такие красивые, стильные! А недавно были в Царицынском дворце в вечерних нарядах в пол. Эти платья еще надо было где-то найти, пошить или взять напрокат. Но наши женщины изобретательны: каша из топора - это про нас.

Показывает роскошные "школьные" фотографии. "Смотрите, что со мной сделал один дизайнер, - на фото голливудская красотка с разлетающимися волосами. - Это, конечно, не совсем я, но красиво. У нашего стилиста Димы Винокурова (мастер международного уровня. - Прим. ред.) есть любимая модель - ей за 70, у нее красивые белые волосы, он ее обожает, одевает в косуху, юбку, лосины".

Елена Юдакова: держи и спину, и лицо, не заигрывай с публикой, не опускай глаза, не смотри по сторонам, ты - модель. Фото: из архива героини

Предвосхищая шквал негодования диванных стилистов и бьюти-экспертов по поводу косухи и лосин для 70-летней красоток, уточняю у Елены, что значит одеться не по возрасту. "Если тетечка в возрасте сильно за 40 идет в очень короткой юбке, грудь наружу, на голове хвостики - это грустно. Лучше б она оделась в рваные джинсы. Уже не все можно и нужно показывать в возрасте".

Модельная карьера Лены и ее "одноклассниц" - своего рода история про Золушку. Когда из невзрачных, замученных бытом и работой замухрышек вас превращают в красоток с прямой спиной и горящими глазами. "На подиуме нас учат держать спину, ставить правильно ноги, идти от бедра, - уточняет Елена. - У нас в стране очень много красивых женщин. Но вот она идет, а в голове у нее дети, кастрюли - и это сразу читается". Елена права. В повседневной карусели нам кажется, что "дети-кастрюли" и монолог Верочки-Ахеджаковой ("Вся отклячится, в узел завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак, и чешет на работу, будто сваи вколачивает") это не про нас. И Елена совсем недавно, до пенсии, была такой же. "Я как раз из этой породы, - вздыхает. - Какие сумки мы таскали! Приезжаешь из Подмосковья (мы жили и работали в Хотьково) в Москву на день в командировку и, как лошадь, тащишь домой 15 кг продуктов".

А теперь вместо 15 кг Елена с "одноклассницами" несут миру, выходя на подиум, любовь и красоту. И точно знает, что не надо забывать себя. Ты будешь столько же отдавать семье, но воспринимать тебя будут по-другому. Как женщину. А не рабыню быта.

Возраста своего - ей идет 65-й год - она не боится. Страх у нее вызывал только 50-летний юбилей. Но спасла дружная семья, устроившая ей грандиозный праздник! А друзья так сочинили целую оперу, назвав ее легко и модно - "5.0". Так потихоньку волнения сошли на нет. "В свои 64 года я понимаю, что мой возраст - это возраст свободы, которой раньше у меня не было".

Переборов страх перед возрастом, она легко вышла на пенсию. Работа ей очень нравилась, но было чем заняться и дома. Всегда любившая рукоделие, взялась за лоскутное шитье. Ожидаю увидеть деревенские коврики, а передо мною ворох дизайнерских вещиц - стильные сумочки, модные органайзеры, миниатюрные кошелечки. "Вот, посмотрите, - показывает лоскутную, но будто кистью нарисованную картину - девушка-весна в цветах. - Я уж не говорю о том, что любой вид рукоделия - это релакс. Мир потихонечку светлеет".

Скоро Новый год, ей надо успеть своими руками сделать подарки. Но мешает модельная карьера, не хватает времени. Даже телевизор смотреть некогда. Исключения делаются для Бориса Корчевникова, Киры Прошутинской и хорошего кино. "Люблю кино с детства! - и достает из шкафа коробку с коллекцией из 500 фотографий советских артистов. - Раньше в киосках "Союзпечати" продавались, стоили 8 копеек. Надо было выпросить 8 копеек у родителей и успеть купить, пока не расхватали, - наугад достает открытку с юной красоткой Натальей Селезневой и говорит, что наше кино самое лучшее. - В нем душа есть". Из современного любит "Брестскую крепость", "Стиляги" Тодоровского (Это же шикардос!). По-моему, в наш непростой век инстаграм-красоток и погоне за вечной молодостью она чувствует себя замечательно. И выглядит тоже. Категорически против пластических операций: стареть нужно естественно и красиво. Ходит к косметологу, но впервые появилась у него в 60 лет.

Московскому поколению 6.0, безусловно, повезло с программой "Московское долголетие". Елена немного жалеет пенсионеров глубинки, там, где большинство не могут себе позволить привести в порядок разрушающиеся зубы или поредевшие волосы. Вот тогда уж точно не до креативных проектов и красоты. "Когда человек считает, то ли ему на автобусе проехать, то ли пешком пройти, - это ужасно". У них же в школе 99 процентов - оптимисты, живущие по правилу: есть проблема - надо решать. Нет проблем? Осваивай автомобиль, интернет, начинай другую жизнь.

Блиц-интервью

Надо чаще общаться вживую

Формула "мои года - мое богатство" верна?

Елена Юдакова: Года - это мудрость. Мудрость дает возможность воспринимать многие ситуации адекватно. Радоваться тому, чем раньше не умел радоваться.

У "Российской газеты" есть проект "Жить до 120…". А зачем?

Елена Юдакова: Затем, что это интересно. Для меня было большим открытием, когда я поняла, что учусь у повзрослевшей дочери. Я бы жила до 120, потому что у меня много планов. Один интернет - мир необъятный... Еще бы выучила английский и поездила бы по миру.

Что вы пожелаете молодым?

Елена Юдакова: Молодежь у нас хорошая - умная, креативная. Но они все время сидят за компьютером и не знают живого общения. Могут быть профессионалами, но не умеют прочувствовать, что рядом живой человек и хорошо бы о нем подумать. Я бы пожелала молодым научиться общаться и дружить вживую.

Советы

Секреты модели 60+ Елены Юдаковой

Высокий каблук надеваю редко, возраст все-таки, ноги устают, 5-7 сантиметров достаточно. Во время прохода надо держать лицо. Менять выражение лица нельзя, общаться с публикой, заигрывать с ней - под запретом. Глаза опускать нельзя, по сторонам смотреть нельзя, смеяться тоже. Хотя за кулисами мы смеемся все время. Над собой. Мой первый выход был волнительным, а вот страшно было в последний раз, на показе в Гостином Дворе на Неделе высокой моды. Но вроде бы все получилось.