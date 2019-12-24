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Текст:   Марина Трубилина 
09:00 28.12.2019
Российская газета - Неделя № 292(8050)

Счет на миллион

Как уменьшить платежи за ЖКУ

Собственники и наниматели жилья могут добиться не только уменьшения платы за коммунальные услуги и содержание общего имущества, но и бонуса в виде уплаченного управляющей организацией штрафа за неверно начисленные платежи.
К завышению платы может приводить использование неверной формулы или завышение площади квартиры. Фото: Александр Корольков/РГ К завышению платы может приводить использование неверной формулы или завышение площади квартиры. Фото: Александр Корольков/РГ
К завышению платы может приводить использование неверной формулы или завышение площади квартиры. Фото: Александр Корольков/РГ

По данным Минстроя, за первое полугодие 2019 года Госжилинспекции выявили 24 675 нарушений в порядке расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. В целом число обращений в органы жилищного надзора с 2016 года снизилось на треть, что связано с внедрением лицензирования управляющих организаций и уходом с рынка недобросовестных участников. Однако, по словам заместителя гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрия Гордеева, споров о верности платежей за ЖКУ в последнее время становится несколько больше: люди охотнее перепроверяют суммы в платежных документах и требуют справедливости.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Причин, почему числа в платежных документах оказываются неверными, может быть множество. По словам Гордеева, бывало, что пенсионеру приходил счет на миллион - из-за машинного сбоя к цифрам добавлялись лишние нули. Однако это разовые случаи, и управляющие организации в таких ситуациях не настаивают, что начисление верное. Гораздо опаснее небольшие превышения сумм, которые можно и не заметить. И вносить лишнее годами. Это бывает при использовании неверной формулы для расчета платы, при завышении площади квартиры (к примеру, берутся в расчет не 46,5, а 47 квадратных метров), с начислениями не по установленному счетчику, а по нормативу потребления.

В Минстрое советуют жителям установить индивидуальные приборы учета воды, электроэнергии, газа, а также найти на сайте управляющей или ресурсоснабжающей организации тарифы и нормативы (если расчет производится по нормативам).

Если цифры в платежке явно не те или просто непонятные, первый шаг - связаться с организацией, которая выставила счет (это может быть УК, расчетный центр или сам поставщик услуг - скажем, теплосеть или водоканал). Попросите их сделать сверку расчетов, зафиксируйте номер обращения. В ответе организация должна подробно, со ссылкой на документы, растолковать, какие именно формулы, показания счетчиков она использовала.

Не согласны? Жалуйтесь в региональную Госжилинспекцию. Нужно приложить копии платежных документов и свои расчеты - это значительно повышает шансы на аргументированный ответ. Госжилинспекция должна провести внеплановую проверку и в течение месяца сообщить заявителю о решении.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Следующие инстанции - прокуратура или суд (тут без собственных расчетов уже не обойтись). Поскольку споры между гражданами и управляющими организациями относятся к сфере защиты прав потребителей, при обращении в суд платить госпошлину не придется (при условии, что спорная сумма меньше миллиона рублей). Тех, кто сумеет доказать, что расчеты в платежном документе были неверными, ждет награда - 50% от суммы переплаты. Такой штраф для организации-нарушителя установлен статьями 156 и 157 Жилищного кодекса РФ. Управляющая или ресурсоснабжающая организация, ТСЖ, ЖСК должны не только вернуть переплату, но и снизить платежи на сумму штрафа. И обязаны сделать это не позднее двух месяцев со дня его обращения.

Если спор в самом разгаре, а 10-е число, до которого положено вносить плату, уже не за горами, то лучше заплатить, советует Гордеев. Позже переплату, если она есть, можно будет вернуть. Иначе начнется начисление пени.

Нередко жители отказываются вносить полную плату за едва теплые батареи, грязную воду из-под крана или не сделанную уборку подъезда. Но доказательства на словах никем не принимаются. О плохом качестве услуг нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу организации, которая их продает. Исполнитель обязан организовать проверку. И только если нарушение зафиксировано в акте - можно уверенно требовать перерасчет.

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