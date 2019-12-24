Как в России и Беларуси заботятся об охране окружающей среды

То, что именно экологически чистые технологии приводят к серьезному экономическому выигрышу, являясь потенциальным ресурсом повышения конкурентоспособности на просторах Союзного государства, признано базовым принципом дальнейшего развития сотрудничества в области охраны окружающей среды отраслевыми министерствами России и Беларуси.

Перспективные проекты данного взаимодействия обсуждались 24 декабря во время совместного заседания коллегий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В центр внимания экспертного сообщества находились вопросы взаимодействия в области "геологии и недропользования, перспективы взаимодействия в сфере охраны недр и работы по геологическому картированию" сопредельных территорий двух стран. Кроме того, в повестку министерской встречи были включены и проекты в сфере гидрометеорологии, "задачи по мониторингу окружающей среды, рациональному использованию и охране трансграничных водных объектов".

Взаимодействие с РФ в природоохранной сфере, подчеркнул на заседании белорусский министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, имеет глубокие корни и развивается достаточно динамично благодаря совместно разработанной правовой и институциональной основе. Ведомства проводят планомерную работу на многостороннем уровне в международных организациях.

Сотрудничают Минск и Москва и в рамках координационной группы развития восточного направления Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, являясь активными участниками международных рабочих групп по мониторингу и оценке состояния окружающей среды.

Следует напомнить, что в Российской Федерации разработкой экологического законодательства занимаются Комитет по экологии и Комитет по природопользованию и сырьевым ресурсам, входящие в состав Госдумы РФ. Основные исполнительные органы в данной области - Министерство природных ресурсов и Госкомэкология, а координационная деятельность лежит на правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.