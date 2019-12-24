"Сейчас как раз то самое время, когда настоящее прямо на наших глазах превращается в будущее". Эти слова писателя-фантаста Айзека Азимова открывают 450-страничный "гроссбух" - новое, третье, издание "Атласа профессий будущего".

Кем будут работать современные школьники и студенты лет через пятнадцать? На страницах атласа мелькают удивительные названия: космический мусороуборщик, генетический консультант, мультивалютный переводчик, прораб-вотчер, био­этик… Всего 342 профессии в 27 отраслях - от тяжелой промышленности до индустрии моды, от медицины до сельского хозяйства.

Авторы исходят из того, что современный школьник "войдет в экономику", то есть будет готов работать, уже лет через 5-7, а мир за это время очень изменится. Смогут ли вузы уже сейчас готовить специалистов с новыми навыками?

Где можно будет выучиться, например, на дизайнера эмоций - специалиста, создающего эмоциональный фон "контента"? Это когда, прочитав новость о пожаре, можно будет почувствовать запах гари, а с интернет-сайта ресторана повеет свежеиспеченными булочками... Может, кому-то по душе придется профессия техностилиста - человека, который дополняет одежду разными гаджетами.

А еще появятся консьержи робототехники, которые будут контролировать гостиничных роботов, глазиры, которые будут разрабатывать и производить изделия из стекла на основе стеклокомпозитов...

По словам директора по связям с университетами Mail.Ru Group Сергея Марданова, некоторые университеты уже начинают с оглядкой на атлас прописывать в учебном плане новые магистерские и бакалаврские программы.

- Активно включаются кафедры социальной и экономической направленности, - говорит Сергей Марданов. - Технические университеты пока больше ориентированы не на абстрактное будущее, а на текущий запрос рынка. Да, есть профессии, которые очень сильно зависят от спроса здесь и сейчас. Но есть и такие, которые пока даже некому "запрашивать". Возьмем, к примеру, юриспруденцию. Очевидно, что с развитием виртуальной реальности и гейминга в будущем нам потребуется специалист по урегулированию правовых отношений внутри виртуального пространства. Кто будет готовить таких профи: юридический или технический вуз? Пока ответа нет. Но такая "смычка" между IT и другими сферами точно произойдет, уже происходит.

Появятся мультивалютные переводчики, космические мусороуборщики, глазиры и даже консьержи робототехники

Где уже сегодня можно научиться будущему? Например, в Высшей школе экономики. Здесь с помощью новейших технологий обработки больших данных изучили самые перспективные профессии и разработали свой атлас.

Причем по многим суперактуальным профессиям будущего уже открыты программы подготовки в магистратуре. В Вышке можно выучиться на кросс-культурного психолога-консультанта или менеджера по формированию впечатлений, на дата-журналиста или консультанта по электронному бизнесу.

- Мы провели масштабное исследование динамики спроса на разные профессии и отобрали те, спрос на которые во всем мире растет огромными темпами, - говорит заведующая отделом исследований человеческого капитала Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Наталья Шматко. - Они будут очень востребованы в России в ближайшие 5-10 лет. Причем здесь не только совсем новые специальности, но и обновленные, привычные нам или "вечные" профессии. Взять хотя бы учителей, физиков или писателей. Ведь мы понимаем: с приходом цифровых технологий любая профессия серьезно трансформируется, "обрастает" новым содержанием и требует новых навыков, а часто и непривычного их сочетания.

Кстати, одной из перспективных и щедрых на новые профессии сфер эксперты называют образование. Почему?

По мнению проректора по развитию Московского городского педагогического университета Кирилла Баранникова, меняется само представление о педагогике. Это уже не только учитель у доски.

- Педагог больше не может оставаться в роли "озвучивателя" учебника или рабочей программы, - говорит Кирилл Баранников. - Может быть, здесь еще и нет названий, но потребность в новых профессиях точно есть. А атлас профессий будущего - это попытка форсайта. Попытка увидеть приоритеты развития, точки для инвестиций - времени, денег, интеллекта.

Пример: в разделе "Образование" атласа есть "ментор стартапов". Кажется, что общего у педагогов и стартапов - компаний, создающих бизнес с нуля?

- Именно компетенции, необходимые для открытия своего дела и создадут новые профессии в образовании, - считает проректор МГПУ. - В нашем вузе в последние годы мы последовательно учим ребят мыслить стартапами. Вместе с несколькими московскими вузами открыли пространство для студенческих стартапов "Моло.Ко (Молодые Команды)". Встроили курс по проектированию в учебные программы для всех наших бакалавров. "Прокачиваем" профессоров. Главный результат - новые по содержанию профессиональные привычки и стратегии наших выпускников.