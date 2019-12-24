Китаянка завоевала титул "Посланницы красоты" на российско-китайско-монгольском конкурсе

Первое место на конкурсе заняла красавица из Китая, второе - из Монголии, третье - из России. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Организаторами конкурса выступают Китай, Россия и Монголия. За корону главной красотки боролись 36 представительниц трех стран. Первый выход красавиц был в национальных костюмах. Затем конкурсантки выступили с творческими номерами. В завершении девушки совершили дефиле в купальниках. Праздник красоты продолжался около двух часов.

По итогам конкурса титула "Посланница красоты - 2019" удостоена 22-летняя китаянка Цзан Сипо. Второе место заняла конкурсантка из Монголии. Россиянка получила "бронзу".

- Как представитель Китая я очень рада получить главную награду конкурса, -сказала Цзан Сипо.

По ее словам, этот конкурс позволил ей лучше отработать навыки сценического мастерства, глубже познакомиться с особенностями культуры разных стран.

Глава оргкомитета конкурса Ван Яньнянь отметил, что мероприятие помогло укрепить взаимопонимание и дружбу между странами, активизировать обмен и сотрудничество приграничных районов Китая, России и Монголии.

Первый международный конкурс "Посланница красоты" Китая, России и Монголии прошел в 2003 году. Это один из главных брендов трехстороннего культурного обмена.