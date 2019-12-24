Китайскому радиовещанию на русском языке - 65 лет!

С 65-летним юбилеем русскую службу МРК поздравил чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.

Сегодня русскоязычное вещание Китая осуществляется на всех медийных площадках: это и радио, и телевидение, и проекты в интернете и на мобильных платформах.

Вещание на русском языке следует тенденциям времени, переходя на рельсы новых медиа. И самым значимым проектом в этом отношении стал первый и пока единственный в своем роде совместный российско-китайский медиапроект "Россия-Китай: главное", операторами которого являются Международное радио Китая Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня".

Приложение "Россия-Китай: главное" насчитывает более 6 миллионов постоянных подписчиков. Количество аудитории его отдельных проектов ставит все новые рекорды Так, мультимедийная акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию установления дипотношений между Россией и Китаем, собрала более миллиарда просмотров в России и Китае.