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24.12.2019 18:47
Рубрика: Власть

Денежный совет

Клиенты банков получат бесплатную правовую помощь
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) открыл специализированную клинику по защите прав потребителей финансовых услуг.

Прийти за бесплатным советом туда может любой клиент банка, считающий, что банкиры в чем-то были с ним не правы. Отдел специализированной помощи создан на базе юридической клиники МГЮА Pro bono, в целом оказывающей бесплатную юридическую помощь гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям.

По закону при споре со страховой компанией сначала надо пройти досудебный порядок

Как поясняют в университете, появление специализированного направления вызвано тем, что с 1 июня в России вступил в действие новый досудебный порядок защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Теперь гражданин, считающий, что его права нарушены, прежде чем обратиться в суд, должен направить обращение финансовому уполномоченному, - пояснила руководитель направления, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Оксана Ерофеева. - Последний, рассмотрев это обращение, выносит решение, которое должна будет исполнить соответствующая финансовая организация. Если потребитель с этим решением будет согласен, дальнейшее обращение в суд не понадобится. Обращение к финансовому уполномоченному - совершенно новый для наших граждан механизм защиты их прав, и здесь требуются разъяснения специалистов. В этом и заключается основная задача, которую призвана решать новая специализированная юридическая клиника".

Фото: iStock
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Стажеры юридической клиники оказывают помощь гражданам в подготовке соответствующих заявлений в финансовые организации, обращений к финансовому уполномоченному и на всех этапах принудительного исполнения его решения. А в случаях, если решения уполномоченного граждан не устроят, то в подготовке соответствующих исков в суд.

"В нашей клинике сегодня уже оказывается правовая помощь в спорах со страховыми организациями: по договорам ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, страхованию жизни, имущества, страхованию от несчастных случаев и болезней, по всем иным видам страхования, исключая обязательное медицинское страхование, - говорит Оксана Ерофеева. - С января будущего года перечень расширится - в него войдут споры с микрофинансовыми организациями. Еще через год - с кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, банками, негосударственными пенсионными фондами".

Руководитель нового направления в работе юридической клиники также особо подчеркнула, что споры о защите прав потребителей финансовых услуг - новая и пока неоднозначная категория юридических споров. Благодаря юридической клинике студенты МГЮА имеют возможность приобрести профессиональные знания в этой области.

"В рамках этих направлений студенты университета проходят специальную подготовку для оказания юридической помощи по определенным категориям дел, углубляют имеющиеся теоретические знания в определенной сфере, а также имеют возможность встречаться со специалистами", - говорит руководитель юридической клиники Pro bono Мария Самсонова.

Эксперты отмечают: число споров граждан с финансовыми организациями постоянно растет. Но гражданам подчас сложно защитить свои права: не хватает знаний, а подчас не хватает и денег на юридическую помощь.

Власть Право Юрконсультация

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