Клиенты банков получат бесплатную правовую помощь

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) открыл специализированную клинику по защите прав потребителей финансовых услуг.

Прийти за бесплатным советом туда может любой клиент банка, считающий, что банкиры в чем-то были с ним не правы. Отдел специализированной помощи создан на базе юридической клиники МГЮА Pro bono, в целом оказывающей бесплатную юридическую помощь гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям.

По закону при споре со страховой компанией сначала надо пройти досудебный порядок

Как поясняют в университете, появление специализированного направления вызвано тем, что с 1 июня в России вступил в действие новый досудебный порядок защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Теперь гражданин, считающий, что его права нарушены, прежде чем обратиться в суд, должен направить обращение финансовому уполномоченному, - пояснила руководитель направления, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Оксана Ерофеева. - Последний, рассмотрев это обращение, выносит решение, которое должна будет исполнить соответствующая финансовая организация. Если потребитель с этим решением будет согласен, дальнейшее обращение в суд не понадобится. Обращение к финансовому уполномоченному - совершенно новый для наших граждан механизм защиты их прав, и здесь требуются разъяснения специалистов. В этом и заключается основная задача, которую призвана решать новая специализированная юридическая клиника".

Стажеры юридической клиники оказывают помощь гражданам в подготовке соответствующих заявлений в финансовые организации, обращений к финансовому уполномоченному и на всех этапах принудительного исполнения его решения. А в случаях, если решения уполномоченного граждан не устроят, то в подготовке соответствующих исков в суд.

"В нашей клинике сегодня уже оказывается правовая помощь в спорах со страховыми организациями: по договорам ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, страхованию жизни, имущества, страхованию от несчастных случаев и болезней, по всем иным видам страхования, исключая обязательное медицинское страхование, - говорит Оксана Ерофеева. - С января будущего года перечень расширится - в него войдут споры с микрофинансовыми организациями. Еще через год - с кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, банками, негосударственными пенсионными фондами".

Руководитель нового направления в работе юридической клиники также особо подчеркнула, что споры о защите прав потребителей финансовых услуг - новая и пока неоднозначная категория юридических споров. Благодаря юридической клинике студенты МГЮА имеют возможность приобрести профессиональные знания в этой области.

"В рамках этих направлений студенты университета проходят специальную подготовку для оказания юридической помощи по определенным категориям дел, углубляют имеющиеся теоретические знания в определенной сфере, а также имеют возможность встречаться со специалистами", - говорит руководитель юридической клиники Pro bono Мария Самсонова.

Эксперты отмечают: число споров граждан с финансовыми организациями постоянно растет. Но гражданам подчас сложно защитить свои права: не хватает знаний, а подчас не хватает и денег на юридическую помощь.