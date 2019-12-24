В Польше пресекли попытку контрабанды ценного артефакта с Украины

В Польше сотрудники таможенного управления в Дембице пресекли контрабанду ценного артефакта - меча бронзового века, который был отправлен из Киева в Чехию под видом дешевых украшений.

Подробности сообщает Science in Poland. Контрабанда была выявлена на таможенном посту в Дембицком повяте Подкарпатского воеводства. Внимание таможенников привлек пакет, отправленный из Киева.

В нем находилось восемь неких предметов, тщательно завернутых в фольгу. В сопроводительной документации было указано, что это дешевые украшения. Заявленная стоимость этого груза составляла всего 50 украинских гривен, или около восьми польских злотых.

Таможенники решили развернуть фольгу и проверить, что это за дешевые украшения. Восемь предметов оказались частями артефакта бронзового века - меча длиной около 50 см. Таможенники вызвали сотрудников провинциального Управления по охране памятников, которые подтвердили, что груз является археологическим артефактом.

По предварительной оценке, бронзовый меч был изготовлен в 2300-700 годах до нашей эры. Сейчас с ним работают эксперты, им предстоит определить археологическую ценность изделия.

Сообщается, что меч был изготовлен из бронзы золотисто-коричневого цвета. Сейчас из-за окисления артефакт покрыт зеленовато-синим слоем. Поверхность меча была частично повреждена еще в древности. Однако специалисты обнаружили на ней и современные повреждения. Возможно, они были причинены, когда меч выкапывали из земли.

Как отмечает Science in Poland, это далеко не первый подобный случай. В прошлом году в Польше во время проверок на границе в Подкарпатье была пресечена контрабанда 611 предметов, имеющих историческую ценность, - от медалей до часов.