Руди Джулиани, личный адвокат американского президента Дональда Трампа, в интервью журналу New York Magazine сообщил, что за назначением послов США на Украине стоял не Госдепартамент, а финансист и миллиардер Джордж Сорос. Его называют спонсором "цветных" революций. По словам Джулиани, ставленниками Сороса были четверо руководителей дипмиссий. В том числе последний американский посол Мари Йованович, которую президенты США и Незалежной в ходе телефонного разговора назвали "плохим послом": Трамп - за то, что долго не вешала его портрет в кабинете, а Зеленский - за поддержку Петра Порошенко.

Имена еще троих "назначенцев" Сороса Джулиани не уточнил. Предположительно, он имел в виду последних предшественников Йованович. Среди них Уильям Тейлор, которого бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин называл "хорошим другом" Украины. Был еще Джон Теффт, продолживший дело Тейлора по сближению НАТО и Киева и способствовавший развитию американских частных фондов на Украине. А также Джеффри Пайетт, тот самый, который раздавал печенье участникам "евромайдана". Что же касается Йованович, которую Джулиани предпочитает называть "Санта Мария Йованович", то обвинения в ее адрес он озвучивает не в первый раз. Ранее он уже говорил, что дипломат была "частью" усилий против Трампа. А после недавней поездки на Украину, где адвокат искал доказательства невиновности своего высокопоставленного клиента для дела об импичменте, он сделал еще пару заявлений.

К примеру, в интервью изданию Turning Point USA Джулиани рассказал, что посольство США во главе с еще не ушедшей тогда в отставку Йованович намеренно "подавляло" стремления Киева довести до конца расследование по факту исчезновения средств, выделенных Украине в рамках иностранной помощи. По словам адвоката, деньги эти были направлены в неправительственную организацию под руководством Сороса. Напомним, Йованович сняли с должности посла вскоре после того, как тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время их первой встречи она якобы передала ему перечень лиц, в отношении которых украинским правоохранителям нельзя проводить расследования.

В беседе с New York Magazine Джулиани также рассказал, что Сорос "нанимает агентов ФБР", а многие издания по его заказу публикуют о нем ложную информацию.