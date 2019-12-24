Кучеров преодолел отметку в 500 очков в НХЛ

Нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров набрал три очка в победном матче против "Флориды". Россиянин преодолел отметку в 500 очков в НХЛ в карьере.

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромила "Флориду" - 6:1. Одним из главных героев матча стал российский форвард "молний" Никита Кучеров. Он забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Благодаря этому лучший игрок прошлого сезона преодолел отметку в 500 очков в НХЛ за карьеру. Теперь на счету Кучерова 501 очко (200 голов и 301 передача) в 481- матче.

Также гол в активе защитника "молний" Михаила Сергачева. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 34.

Четвертый в сезоне гол защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова помог его клубу одолеть "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2. Веселый матч устроили "Торонто" и "Каролина". Команды забросили 14 шайб, но суть удачливее были "кленовые листья" - 8:6. Одну из шайб у проигравших забросил Андрей Свечников, у победителей голевая передача на счету Ильи Михеева.

"Филадельфия" со счетом 5:1 переиграла "Нью-Йорк Рейнджерс". Лидер "рейнджеров" Артемий Панарин прервал серию из семи матчей подряд, в которых он набирал очки.

Три голевые передачи российского форварда Никиты Гусева помогли "Нью-Джерси" разгромить "Чикаго" - 7:1.