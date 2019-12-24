Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года

Российская валюта продолжает укрепляться к главным международным резервным валютам.

На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей. В последний раз такое было зафиксировано 12 июля 2018 года.

Кур евро на валютных торгах потерял 35 копеек и опустился до 68,69 рубля.

Главной причиной укрепления рубля эксперты называют рост цен на нефть. Стоимость сырья марки Brent на торгах в Лондоне подскочила на 0,35 процента и составила 66,62 доллара за баррель.