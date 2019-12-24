Если бы автор этих строк был театральным режиссером, то точно бы знал, что поставить в 2020 году для того, чтобы спектакль выглядел и злободневным, и искрометным. Не надо искать специально написанную пьесу или изобретать изощренные трактовки классики. Достаточно инсценировать "Твиттер" Дональда Трампа. Просто как есть - пост за постом, особенно если выбирать периоды наивысшей экзальтации пользователя, будь то расследование Мюллера, импичмент, обострения торговых споров или перепалки с северокорейским визави. Твиты, умело поставленные и сыгранные, исчерпывающе передадут дух нашего удивительного времени во всей его смехотворностью и жутью, остроумием и пошлостью.

Режиссерского таланта бог вашему покорному слуге не дал, так что поищем другой способ, чтобы ухватить особенности международно-политической атмосферы. А она иногда находит выражение в очень странных явлениях и персонажах.

Георгий Габуния, ведущий грузинского телеканала "Рустави-2", "прославился" в начале июля на весь мир тем, что в течение нескольких минут прямого эфира материл, используя самые отвратительные нецензурные обороты, российского президента Владимира Путина. Неконтролируемую ярость (либо ее имитацию) телезвезды вызвал скандал, ставший результатом чьей-то неосмотрительности.

Депутат из России, принимавший участие в заседании Межпарламентской православной ассамблеи, по глупости самих грузинских организаторов оказался в кресле председателя парламента Грузии. Оппозиция устроила истерику, которая переросла в уличные выступления под антироссийскими и антиправительственными лозунгами, что привело к дальнейшей эскалации и втянуло Москву. Ну а эскапады Габунии стали абсурдистской кульминацией кризиса, вспыхнувшего на пустом месте.

Дивертисмент эпатажного дегенерата (вскоре уволенного с телеканала) не стоил бы внимания, не будь он концентрированным отражением международного стиля на пороге третьего десятилетия XXI века. Глядя на происходящее, жалеешь об одном - что нет для описания человека с талантом Даниила Хармса. Или летописца современности, взгляд на мир которого был бы похож на взгляд Сергея Довлатова. Абсурд окружающей действительности нуждается именно в таком творческом методе - сочетании отстраненности и сопереживания, восприятии немыслимого одновременно как рутины и форс-мажора, утрирования во имя доступности и снижения пафоса для понимания.

Сложно придумать что-либо более фантасмагорическое, чем эпопея по выходу Британии из ЕС

Коммуникационная революция сделала пресыщение всеобщим. Информация тотальна и вездесуща до такой степени, что перестает воздействовать. Рост требовательности масс, который очевиден повсеместно, сопровождается отвержением привычных медиа, в которых видят проводников какой-то чуждой воли. На замену им претендуют социальные сети с эффектом достоверности. Непрофессионализм - реальный или мнимый - производителей их контента создает иллюзию искренности, которая призвана преодолеть завесу общего недоверия. Профессионалы же, которым положено доводить определенную точку зрения, изощряются в попытках привлекательно ее подать. Достаточно обратить внимание на язык сегодняшней дипломатии, порой демократичный и даже жаргонный до изумления.

Спросите, причем тут джигит с грузинского экрана? Площадная брань из телевизора - доведенная до крайности попытка спровоцировать реакцию, даже трогательная в своем местечковом простодушии. Политическая периферия, не испорченная стратегическим мышлением и традицией, вообще зачастую наглядно демонстрирует механизмы, свойственные глобальной политике в целом, но сглаженные там институциональными амортизаторами.

Достаточно обратить внимание на язык дипломатии, порой демократичный и даже жаргонный до изумления

Чего стоит, например, правдоруб из эстонского правительства Март Хельме - вице-премьер и глава МВД от национал-популистской партии, который не стесняется публично хамить всем, будь то "нехорошая" Россия или "братская" Финляндия. Хельме - балтийский Трамп в миниатюре. Трампа, правда, игнорировать никто не может, а по поводу властелина эстонских внутренних дел крутят пальцем у виска. Но это вопрос масштаба, а не сущностных различий.

Здесь возвращаемся к изначальной проблеме. Чего хотел добиться лихой Габуния? Дальнейшего обострения кризиса с Россией, ответа взбешенной Москвы, за которым последовал бы новый виток конфликта. К удивлению большинства жителей Грузии и в первую голову ее политической верхушки, реакция из Кремля осталась индифферентной - да что на них внимание-то обращать? Реагировать на откровенный идиотизм - ниже достоинства, но, признаем честно, прежде провокации такого сорта не раз работали, Россия включалась в обмен ударами.

2019 год был невероятно насыщен событиями. Он подтвердил тенденцию, которая стала заметной пару лет назад.

Мировую политику стало невозможно спародировать. Смысл пародии - гиперболизация типических черт, выпячивание их до абсурда. Но придумать что-либо более фантасмагорическое, чем эпопея по выходу Великобритании из Евросоюза, или более комическое, чем речитативы Трампа, не получится. Стилистика и вправду достойна пера обэриутов. Но суть происходящего не анекдотична - под фарсовой оболочкой протекают процессы фундаментального переустройства мира, которые коснутся каждого.

И в этом еще один парадокс современности - контраст между шутейной формой и драматическим содержанием, который способен сбить с толку. Не сбивайтесь!