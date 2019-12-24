Матвиенко: Надо отменять НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что надо отменять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с низкими доходами. Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года.

"Я сторонник того, чтобы отменить этот налог для тех, кто получает небольшую зарплату, - сказала она. - Какая точка отсечения - надо думать".

Глава Совфеда отметила, что освобождение малоимущих от уплаты НДФЛ повлечет за собой большие выпадающие доходы, которые государству придется как-то компенсировать. "Но ход обсуждения правильный", - считает она.

Ранее Матвиенко задавала вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих министру экономики Максиму Орешкину в ходе открытого диалога в Совете Федерации. Глава минэка идею поддержал и назвал ее позитивной для экономики.