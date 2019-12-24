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24.12.2019 12:30
Рубрика: Власть

Матвиенко: Надо сделать 31 декабря выходным с 2020 года

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что будет голосовать за объявление 31 декабря выходным днем, когда такая инициатива поступит в парламент. По ее мнению, это можно сделать уже в следующем году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Я думаю, что надо законодательном уровне принять такое решение, сделать уже на следующий год 31 декабря выходным днем", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года.

Фото: iStock
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Но нужно посмотреть, за счет каких праздников последний день года сделать выходным, полагает глава Совфеда. "Нам надо экономикой заниматься, надо работать. У нас много выходных, где-то надо будет сократить на один день, чтобы не увеличивать общее количество выходных дней", - сказала глава Совфеда.

"Я - за, буду голосовать за", - добавила она.

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