Матвиенко: Надо сделать 31 декабря выходным с 2020 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что будет голосовать за объявление 31 декабря выходным днем, когда такая инициатива поступит в парламент. По ее мнению, это можно сделать уже в следующем году.

"Я думаю, что надо законодательном уровне принять такое решение, сделать уже на следующий год 31 декабря выходным днем", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года.

Но нужно посмотреть, за счет каких праздников последний день года сделать выходным, полагает глава Совфеда. "Нам надо экономикой заниматься, надо работать. У нас много выходных, где-то надо будет сократить на один день, чтобы не увеличивать общее количество выходных дней", - сказала глава Совфеда.

"Я - за, буду голосовать за", - добавила она.