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24.12.2019 11:31
Рубрика: Власть

Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции против "Северного потока-2"

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала апофеозом абсурда введение Вашингтоном санкций против проекта газопровода "Северный поток-2". Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"То, что произошло, - это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далекой Европе", - сказала она.

"Северному потоку-2" осталось 160 километров

Глава Совфеда подчеркнула, что санкции прописаны в оборонном бюджете США, и "теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран - членов НАТО".

Мотивы Вашингтона понятны и сейчас стали еще более очевидны, считает она: "санкции, которые вводятся США, - это экономические войны, они направлены на создание конкурентных преимуществ для США".

Что же касается перспектив завершения проекта газопровода, то он "будет обязательно завершен и введен в эксплуатацию", уверена Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"

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