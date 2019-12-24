"То, что произошло, - это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далекой Европе", - сказала она.

Глава Совфеда подчеркнула, что санкции прописаны в оборонном бюджете США, и "теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран - членов НАТО".

Мотивы Вашингтона понятны и сейчас стали еще более очевидны, считает она: "санкции, которые вводятся США, - это экономические войны, они направлены на создание конкурентных преимуществ для США".

Что же касается перспектив завершения проекта газопровода, то он "будет обязательно завершен и введен в эксплуатацию", уверена Валентина Матвиенко.