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24.12.2019 21:13
Рубрика: Власть

Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в Интернете. "Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", - сообщил глава правительства в своих аккаунтах в социальных сетях.

Фото: iStock
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Он напомнил, что если оборот табака в России подвержен жесткому регулированию, действует программа по борьбе с курением, то разного рода смеси с содержанием никотина продаются под видом конфет и легко доступны несовершеннолетним.

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