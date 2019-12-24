Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в Интернете. "Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", - сообщил глава правительства в своих аккаунтах в социальных сетях.

Он напомнил, что если оборот табака в России подвержен жесткому регулированию, действует программа по борьбе с курением, то разного рода смеси с содержанием никотина продаются под видом конфет и легко доступны несовершеннолетним.