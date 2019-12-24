Медведев: Работа с дольщиками должна завершиться решением всех проблем

Работа с обманутыми дольщиками будет продолжена, пока не восстановят права каждого, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Проблему предполагается решить до 2023 года. В этом году квартиры или компенсации получат более 16 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Глава кабинета министров обсудил работу Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с назначенным в августе на должность его генерального директора Олегом Говоруном. Главным итогом года собеседник назвал формирование полноценного рабочего механизма по восстановлению прав обманутых дольщиков. Сейчас в стране 200 тысяч человек стоят в специальном реестре. "Более 3 тысяч домов являются заброшенными, недостроенными. По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен", - обрисовал Говорун масштаб проблемы.

Весной Государственная Дума и кабинет министров работали над созданием нормативно-правовой базы, которая позволила бы фонду полноценно работать с обманутыми дольщиками. Сейчас на случай признания застройщика банкротом существуют две опции: достроить дом и выдать гражданам ключи от квартир или же выплатить денежную компенсацию. "Что очень важно для людей, деньги выплачиваются исходя из оценки рыночной стоимости недостроенного жилья, и человек фактически, получая денежную компенсацию, имеет возможность сразу же решить свою жилищную проблему", - подчеркнул глава фонда одну немаловажную особенность.

Первые результаты уже ощутили в 13 регионах, где восстановили права восьми тысяч граждан. "Итогом этого года станет восстановление прав более 16 тысяч обманутых дольщиков, - заявил Олег Говорун. - Эти дома находятся на территории 21 субъекта Российской Федерации. В целом для этого потребуется 31 миллиард рублей. Деньги соответствующие предусмотрены. Все решения необходимыми средствами обеспечены". Фонд в этом году также взялся за достройку 90 домов в Московской и Нижегородской областях. 13 объектов завершили, люди получают ключи. Остальные дома будут готовы в течение двух лет.

План на следующий год - вычеркнуть из реестра еще 40 тысяч человек. На такое количество хватит находящихся в бюджете фонда 65 миллиардов рублей. Это средства самого фонда, федерального бюджета и регионов, которые организационно и финансово тоже подключены к решению проблемы.

- С учетом набранных темпов и первых компетенций, которые мы получили, при вашей поддержке, взаимодействии с руководителями субъектов всю накопленную проблему мы сумеем решить в течение ближайших трех лет. То есть до 2023 года проблема, которая есть на сегодняшний день, будет решена, - ожидает Говорун.

Дмитрий Медведев порекомендовал плотнее взаимодействовать с региональными властями, в том числе учитывая их финансовое положение. Где-то местные власти, заметил он, смогли самостоятельно разобраться с проблемами дольщиков, в других обманутых граждан очень много. "Вам нужно работать таким образом, чтобы эффект от вашей работы доходил до наиболее проблемных территорий", - порекомендовал премьер.

- Мы эту работу продолжим, и эта работа должна завершиться решением всех проблем, - заявил председатель правительства. - При этом исключительно важно, чтобы мы не создавали новых проблемных ситуаций.

Он попросил фонд вносить свои предложения для совершенствования законодательной базы. "В конечном счете мы должны выйти на современные, цивилизованные формы строительства жилья, а не те, которые когда-то были использованы при возникновении огромного количества вот этих договоров долевого строительства, что повлекло весьма проблемные ситуации. Это отдельная задача, которую, мы, конечно, будем решать с коллегами по правительству", - подчеркнул Медведев.