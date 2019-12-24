Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников

Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет", - сообщил Силуанов. Он напомнил, что такое же предложение звучало два года назад, но расчеты показали, что на тот момент переход на поездки на такси был менее выгоден, чем покупка служебных автомобилей и найм водителей. Сейчас, по словам Силуанова, ситуация с ценами на такси изменилась, поэтому идея была реанимирована.

Ранее во вторник об обсуждении этого вопроса на правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов сообщали СМИ со ссылкой на источники.