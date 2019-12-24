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24.12.2019 19:00
Рубрика: Спорт

Покрошили лед

Наши одержали разгромную победу перед МЧМ-2020
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Сборная России завершила подготовку к молодежному чемпионату мира, который пройдет в чешских Остраве и Тршинце. Напомним, свой стартовый матч на турнире команда Валерия Брагина проведет 26 декабря против хозяев льда.

А перед этим наши парни как следует размялись в контрольных играх. Сначала от россиян досталось Казахстану - 0:5, а затем Словакии - 1:9.

Фото: РИА Новости
Брагин: Перед сборной России всегда ставятся только самые высокие задачи

Если в первом матче чувствовалось, что подопечные Брагина все еще находятся под нагрузками, то в игре со словаками в действиях российской команды уже проступала легкость.

Наши взялись за дело без раскачки, забросив еще до первого перерыва четыре шайбы. Еще три россияне отгрузили сопернику во втором периоде и две - в третьем. При этом трижды из четырех попыток нашей сборной удалось реализовать численное большинство. Напомним, этим компонентом в команде с недавних пор занимается никто иной, как Игорь Ларионов.

- Неплохая результативная игра. Все звенья неплохо сыграли в атаке сегодня, это положительный момент, - подчеркнул Брагин. - Но самое главное: в тактическом плане сегодня шайба ходила намного лучше, чем два дня назад. Соответственно, и голы были хорошие - после хорошей игры в пас и грамотных открываний. Конечно, словаки позволяли много - вчера они играли с чехами, уже сегодня днем играли с нами. Видно было, что у них нет свежести. Но это неважно - главное, нам самим играть правильно. Качество игры сегодня было намного лучше, чем с Казахстаном.

В матче со словаками наши здорово сыграли в большинстве, реализовав три попытки из четырех

Что еще бросается в глаза: несмотря на обилие шайб, лишь Егору Соколову удалось отличиться в матче со словаками больше одного раза - на его счету дубль. Остальные шесть голов были забиты разными людьми. Что недвусмысленно говорит о вариативности российской атаки.

- Думаю, мы сегодня добавили уверенности во все звенья. Теперь главное - хорошо настроиться на первые игры турнира, - цитирует Соколова пресс-служба "молодежки". - Мы провели хорошую работу на сборе, тренировались по два раза в день - большинство, меньшинство, плюс разобрали нашу систему. Думаю, что нам это здорово поможет. У нас подготовка на высшем уровне, мы будем готовы. Никакой недооценки соперников по товарищеским матчам не было - мы старались выполнять задачи, которые нам ставил тренерский штаб, играли в полную силу.

Фото: РИА Новости
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Что важно, автором одной из шайб стал Василий Подколзин, которого многие видят одним из вожаков команды на чемпионате мира. Это должно добавить уверенности форварду, не забивавшему в череде последних матчей. Еще один гол себе в актив записал 17-летний Максим Грошев, самый молодой хоккеист нынешнего созыва. Поначалу казалось, что из-за возраста Грошев едва ли не первый кандидат на непопадание в итоговую заявку на турнир, но в контрольных матчах он выглядел весьма убедительно. Кстати, Брагин обещал определиться с составом на МЧМ-2020 по итогам встреч с Казахстаном и Словакией. Напомним, из 28 игроков, приехавших на сбор, должно остаться 23. Однако на момент подписания этого номера "РГ" в печать тренерский штаб все еще держал заявку в секрете.

- Одна-две позиции вызывают вопросы, - признался Брагин после игры со словаками. - Мы это еще обсудим, подумаем. Я бы не сказал, что это трудный выбор. Важно проанализировать, что за игроки нам нужны на оставшихся позициях. В остальном состав определен.

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