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24.12.2019 03:25
Рубрика: В мире

Моралес озвучил свои планы на предстоящие выборы в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес. Фото: CARLOS JASSO/ AP Бывший президент Боливии Эво Моралес. Фото: CARLOS JASSO/ AP
Бывший президент Боливии Эво Моралес. Фото: CARLOS JASSO/ AP

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента Боливии на весенних выборах. "Это не в наших планах", - отметил Моралес.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
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Между тем Моралес выразил уверенность в победе кандидата от своей партии "Движение к социализму" уже в первом туре президентских выборов, передает РИА Новости. По словам бывшего главы государства, партия во всех опросах "правых" занимает первое место. Кандидат будет определен 29 декабря на съезде членов движения, который пройдет в Аргентине на границе с Боливией.

Новый избирательный закон Боливии запрещает баллотироваться в президенты тем, кто ранее занимал этот пост два срока подряд. Моралес был президентом три срока.

Напомним, в октябре в Боливии прошли президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать из страны. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Он официально стал беженцем в Аргентине и прибыл в Буэнос-Айрес.

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