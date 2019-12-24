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24.12.2019 18:56
Рубрика: Власть

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"35 на 35" - главный правозащитный итог года
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что ситуация с защитой прав человека в России за год не стала хуже.

Главным итогом 2019 года в сфере правозащиты российский омбудсмен назвала обмен "35 на 35" между Россией и Украиной и договоренности "нормандского формата" об обмене всех установленных на всех установленных. Агентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на своего источника, что возможный следующий обмен будет проводиться по формуле, близкой к "200 на 70".

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Количество обращений к омбудсмену в этом году снизилось, и уже судя по этому, ситуация с правами человека, по мнению омбудсмена, не стала хуже. Хотя сегодня необходимо внести изменения в законодательство, касающиеся политических прав и в частности порядка проведения митингов, шествий и других публичных акций. Очень актуальной также остается защита прав участников уголовного процесса. И тут, по словам омбудсмена, стоит дать "больше возможностей прокурорам для надзора".

За последние 6 лет россияне в три раза больше стали интересоваться экологией, сказала, ссылаясь на данные фонда "Общественное мнение", Татьяна Москалькова. Наиболее острые и волнующие россиян экологические проблемы это скопление отходов, загрязнение водоёмов, низкое качество питьевой воды и загрязнение воздуха.

Стало также известно, что в экспертный совет при Уполномоченном по правам человека вошла освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина. Ее делом станет защита прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом, подчеркнула Москалькова.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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