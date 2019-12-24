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24.12.2019 18:02
Рубрика: Общество

Москвичи перед Новым годом массово раскупают крыс

Текст: Сергей Жуков
Начитавшись китайского гороскопа, сулящего нам год Белой Металлической Крысы, москвичи ринулись скупать домашних грызунов. Одни - в подарок своим близким, другие - себе, в качестве талисмана. Корреспондент "РГ" на волне предновогоднего ажиотажа прошелся по столичным зоомагазинам и сравнил цены.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

О нездоровом интересе к грызунам не первый день судачат соцсети. Мол, совсем из ума выжили - перед годом кабана мини-пигов скупали, а теперь взялись за крыс. "А в 2021-м быка в квартиры потащат?!", - сокрушаются интернет-пользователи. Как выяснили эксперты "Авито", спрос на крыс в целом по стране вырос вдвое, а в Москве - втрое. Вовремя подсуетились заводчики зубастых и взвинтили ценники. По подсчетам, покупка живого грызуна через интернет в среднем обойдется в 800 рублей. Конечно, предлагают и за 200-300 рублей, но чаще - за тысячу и выше. Магазины тоже пошли разными путями: где-то цены остались прежними, а где-то подскочили, но не критично.

Фото: iStock
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Корреспондент "РГ" под видом покупателя заглянул в несколько торговых точек. В зоомагазине на Тверской улице крыс оценивают в 400 рублей. Правда, их там раскупили, и до Нового года новых не будет. Предложили собрать "приданое" (клетку, корм), а крыску - купить в другом месте. Что интересно, раскупили не только белых крыс. Забрали и черных, и серых! Повезло. Попали в модную волну.

- А Вы что хотели? Год крысы! - невозмутимо парирует мои вопросы продавец.

- Неужели всем так нужны крысы?

- Многие деткам берут в подарок, чтобы ухаживали за ними.

- Деткам?

- Ну да, крысы же очень умные!

Та же история на Волгоградском проспекте. Предложили оставить свой номер телефона, на случай, если завезут. А вот в зоомаркете у станции метро "Киевская" бегло насчитал пятерых крысят. Оказалось, на днях всех разобрали, поэтому завезли новых. Стоят по 700 рублей. По словам продавца, многие берут сразу по два грызуна, а то и больше. Так сказать, для себя и того парня - в качестве талисмана или подарка под елку. "Если будет время заниматься своим питомцем, стоит взять одного, - объясняет продавец. - Если нет, то лучше двух. Иначе один будет скучать". Все эта лирика понятна. Но вернемся к реальной жизни - что, если ли подарок придется не по вкусу? Или надоест быстрее, чем закончится год?

Фото: iStock
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- Выбор любого питомца - ответственное решение, которое нельзя привязывать к китайскому гороскопу или любым другим символам, - уверена директор по маркетингу крупной сети зоомагазинов Евгения Кошкина. - Человек должен понимать, что в его семье появляется живое существо. Применительно к крысе еще и очень умное.

По словам ветеринарного врача Ивана Челнокова, крысы живут недолго, года два-три, страдают онкологическими заболеваниями и часто от этого умирают. К тому же, отмечает он, любые грызуны кусаются и могут нанести пусть небольшую, но травму. Это нужно понимать. Плюс содержание и уход за животным может влететь в копеечку. Приемы у ветеринара, клетка, корм, наполнители, всякие лесенки и миски - все это стоит денег. Самое важное - крысе, как и любому домашнему питомцу, нужно внимание. "Уезжая куда-нибудь, хозяева чаще всего оставляют крыс дома в надежде, что кто-то один раз в день придет, заменит воду, насыплет корма и уйдет", - отмечает Александр Александров, открывший с женой в подмосковных Люберцах отель для животных. Дело свое решил запустить после несчастного случая. Говорит, уехали на несколько дней, а вернувшись, увидели крысу подозрительно вялой. Оказалось, упала и повредила позвоночник пару дней назад. "Врач сказал, что если бы мы приехали сразу в тот день, шансов спасти грызуна было бы больше. Откачать его не смогли. Но крысы вообще тяжело лечатся. Из шести крыс, что жили у нас, онкология была у четырех".

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