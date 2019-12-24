Музей Гагарина получит федеральный статус и новое здание

Президент России Владимир Путин поддержал обращение директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной с просьбой придать федеральный статус и помочь в развитии Объединенному мемориальному музею Ю.А. Гагарина на его родине в Смоленской области.

Образованный вскоре после первого полета в космос и единственный в своем роде музей помимо своего местоположения обладает уникальными коллекциями. Они включают в себя документы, фотографии, личные вещи Юрия Гагарина, переданные семьей космонавта.

В настоящее время музей находится в региональном ведении и обладает ограниченными ресурсами. Такой статус и недостаточное внимание местных властей не позволяют решать задачи по созданию новых экспозиций и динамично, в ногу со временем развиваться. Хотя в самом Гагарине музей, конечно, на слуху, а его коллектив едва ли не самый крупный в социальной сфере города и района. Но ютиться и размещать свои экспозиции он вынужден в приспособленных и совсем недавно переданных зданиях.

Попытки подняться с регионального уровня предпринимались неоднократно, но увы. Хотя в те же самые годы в прямое подчинение федерального министерства культуры был переведен, например, музей-заповедник А.С. Грибоедова "Хмелита" в соседнем Вяземском районе той же Смоленской области. А Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге давно имеет статус государственного и не раз предлагал коллегам в Гагарине стать их филиалом.

Но в конце этого года случился, наконец, ожидаемый поворот. Сначала министр культуры Владимир Мединский с пониманием отреагировал на прямое и профессиональное к нему обращение руководителя Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, старшей дочери первого космонавта, и пообещал, что поддержит создание на базе существующего музея Ю.А. Гагарина комплекса федерального ведения с подчинением Минкультуры.

Речь, в частности, шла о выделении дополнительного финансирования на выполнение государственного задания в объеме 90 миллионов рублей в год, а также о строительстве в городе Гагарин Смоленской области современного музейного здания с выделением соответствующего финансирования из федерального бюджета.

А теперь, как нам стало известно, и президент России Владимир Путин на своем уровне рассмотрел поступившее предложение и дал согласие на его реализацию.

Прямая речь

Елена Гагарина, директор Музеев Московского Кремля:

- Мне очень приятно, что президентом России принято такое решение, поскольку наша семья имеет самое прямое отношение к этому музею - мы передали большинство экспонатов для него в момент создания. Музей давно нуждается в расширении, и решение передать его на федеральный уровень повлечет за собой серьезные изменения: и усиление возможностей самого музея, и строительство нового здания, современного музейно-выставочного комплекса.

Владислав Кононов, директор департамента музеев министерства культуры РФ:

- В этом году от главы государства и председателя правительства мы имеем поручения по нескольким региональным музеям. Это и первый за Уралом федеральный музей "Владивостокская крепость", который формируется сейчас на совместной базе с краевым учреждением "Музей истории Дальнего Востока". А в центральной части и на северо-западе России это Псковско-Изборский музей-заповедник, музей-заповедник "Павловск" в Санкт-Петербурге, музей Чайковского в Клину и музейные объекты, связанные с именем маршала Жукова на его родине в Калужской области. На рабочей стадии - музеефикация Смоленской крепости, создается федеральная художественная галерея в Севастополе.

И Объединенный мемориальный музей Юрия Алексеевича Гагарина в городе, носящем его имя, достоин самого высокого государственного внимания. Как уроженец этого города я бесконечно благодарен Владимиру Мединскому, поддержавшему предложение Елены Гагариной.