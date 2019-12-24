Мужчина оставил смешной комментарий на YouTube и собрал два миллиона лайков

Пользователь по имени Сет Эверман неожиданно для себя прославился после того, как оставил короткий комментарий на YouTube к клипу Bad Guy исполнительницы Билли Айлиш.

Реплика, опубликованная еще весной, к октябрю набрала более миллиона лайков, а в настоящее время их число приближается к двум миллионам. Комментарий до смешного незамысловат - Сет Эверман переделал строчку из припева "I'm the bad guy", заменив слово bad на слово bald, и получилось "I'm the bad guy", или "Я лысый парень".

Фото: YouTube

Сам Эверман бреется налысо - это видно на пользовательской фотке - поэтому у незамысловатой шутки появляется двойной смысл. По всей видимости, пользователи YouTube тоже оценили юмор и, а администраторы сервиса решили вознаградить автора памятной табличкой. Молодой человек уже опубликовал на своем канале ролик, посвященный тому, как добывалась награда.

Попутно Сет Эверман выложил кавер на Bad Guy, который набрал почти 50 миллионов просмотров.