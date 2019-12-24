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24.12.2019 18:18
Рубрика: Экономика

На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик

Текст: Вадим Диденко

У посетителей Останкинской телебашни появилась возможность отправить праздничную открытку с высоты птичьего полета.

На смотровой площадке телебашни, на высоте 337 метров, "Почта России" установила самый высокий в России почтовый ящик. Он символизирует окончание одного из самых масштабных федеральных проектов - переход с аналогового на цифровое эфирное вещание.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Почтовый ящик - символ сотрудничества Минцифры, РТРС и "Почты России" в цифровизации страны", - заявил заместитель гендиректора по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты России" Рубен Оганесов ("Почта России" обеспечила доступность цифровых ТВ-приставок во всех регионах страны).

Тем самым дан старт совместному проекту Останкинской телебашни и Почты России "Отправь открытку с высоты птичьего полета". Акция призвана напомнить о традиции отправлять родным и близким открытки, заполненные вручную. Опустить в "рекордный" почтовый ящик письмо можно до 20 января. Одним из первых свою открытку отправил замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко. Заместитель гендиректора РТРС Алексей Попов отправил свое письмо на адрес Эйфелевой башни.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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