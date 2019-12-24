На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик

У посетителей Останкинской телебашни появилась возможность отправить праздничную открытку с высоты птичьего полета.

На смотровой площадке телебашни, на высоте 337 метров, "Почта России" установила самый высокий в России почтовый ящик. Он символизирует окончание одного из самых масштабных федеральных проектов - переход с аналогового на цифровое эфирное вещание.

"Почтовый ящик - символ сотрудничества Минцифры, РТРС и "Почты России" в цифровизации страны", - заявил заместитель гендиректора по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты России" Рубен Оганесов ("Почта России" обеспечила доступность цифровых ТВ-приставок во всех регионах страны).

Тем самым дан старт совместному проекту Останкинской телебашни и Почты России "Отправь открытку с высоты птичьего полета". Акция призвана напомнить о традиции отправлять родным и близким открытки, заполненные вручную. Опустить в "рекордный" почтовый ящик письмо можно до 20 января. Одним из первых свою открытку отправил замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко. Заместитель гендиректора РТРС Алексей Попов отправил свое письмо на адрес Эйфелевой башни.