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24.12.2019 18:46
Рубрика: В мире

Найденную картину XIII в. во Франции объявили "национальным достоянием"

Текст: Максим Макарычев
Власти Франции запретили вывоз за границу картины, найденной на кухне 90-летней француженки и проданной в октябре за 24 миллионов евро неназванному иностранному покупателю из Соединенных Штатов.

Картина "Осмеяние Христа" кисти флорентийского художника XIII века Чимабуэ, мастера эпохи Возрождения, объявлена "национальным достоянием". Власти страны отказали покупателю в выдаче экспортного сертификата. Это решение дает французскому правительству 30 месяцев, чтобы попытаться найти средства для приобретения уникальной картины, которая стала самой дорогой средневековой живописной работы из когда-либо проданных, отмечает The Guardian.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"
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Министерство культуры Франции заявило, что будет работать над приобретением картины, чтобы она могла присоединиться к другой, гораздо более крупной работе Чимабуэ - четырехметровой "Санта-Тринита-Маэста", которая хранится в парижском Лувре. Чимабуэ, также известный как Ченни ди Пепо, был одним из первых художников эпохи раннего итальянского Ренессанса. Ему приписывают создание только 11 произведений, написанных по дереву, причем, ни одно из них не подписано самим автором.

Напомним, что картина "Осмеяние Христа" десятилетиями висела над плитой для приготовления пищи на кухне дома 1960-х годов, расположенного недалеко от Компьена, к северу от Парижа, до того, как она была замечена аукционистом, к которому обратилась хозяйка небольшого полотна. Картина никогда не привлекала большого внимания женщины или ее родственников, которые думали, что это просто старая икона из России. Этим летом она могла оказаться в мусорном ведре во время переезда, если бы не попалась на глаза аукционисту.

Фото: Reuters / Gustavo Graf
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Французские специалисты по искусству экспертного дома Туркен использовали инфракрасную рефлектографию, чтобы подтвердить, что произведение было частью более крупного диптиха, написанного в 1280-е годы, когда Чимабуэ написал восемь сцен "страсти и распятия Христа". Каждая из двух панелей в диптихе имела четыре сцены. Две сцены из одного и того же диптиха, известные как "Богоматерь с младенцем с двумя ангелами" и "Флагелляция Христа", находятся в Национальной галерее в Лондоне и в коллекции Фрика в Нью-Йорке, соответственно. Остальные части диптиха до обнаружения полотна во Франции считались утерянными.

Картина "Осмеяние Христа" размером всего 26 на 20 сантиметров изначально оценивалась в 4-6 миллионов евро. Но она принесла прибыль в 19,5 миллионов евро с учетом налоговых сборов.

Как отмечают эксперты, действия властей Франции по блокированию вывоза картины могут усложнить жизнь семьи женщины, в доме которой висела картина. Они до сих пор сохраняют анонимность, однако в случае выкупа полотна властями, их имена подлежат огласке.

Фото: Getty Images
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Агентство France Press сообщило, что женщина-владелица картины, которая переехала в дом престарелых, умерла вскоре после того, как картина была продана с аукциона. Ее семье, которая должна продолжать платить высокие пошлины, чтобы застраховать работу до окончательного завершения сделки по продаже, теперь, скорее всего, нужно будет договориться с налоговыми службами о сроках выплаты налогов на наследство. Это будет сделать крайне сложно с учетом того, что продажа уникального раритета фактически наверняка будет приостановлена ​​почти на три года.

"Осмеяние Христа". Фото: wikimedia.org
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