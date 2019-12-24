Назван самый безопасный алкогольный напиток

Сухое белое вино является самым безопасным из всех алкогольных напитков. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн, передает агентство "Москва".

Брюн подчеркнул, что никакой "абсолютно безопасной" дозы алкоголя не существует. Но если уж пить горячительное за новогодним столом, то, по мнению врача, предпочтение стоит отдавать сухому белому вину.

"Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности - танцы, песни, прогулки по заснеженной Москве", - описал Брюн оптимальную дозировку и атрибуты употребления напитка.